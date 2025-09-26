HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ban Bí thư ban hành quy định mới về cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành

Bảo Trân

(NLĐO) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định 373 nêu rõ cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp có thu.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW của Ban Bí thư, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố (Quy định 373).

Ban Bí thư ban hành quy định mới về cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành- Ảnh 1.

Ban Bí thư ban hành Quy định 373 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (23-9-2025) và thay thế Quy định số 338-QĐ/TW, ngày 26-11-2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp có thẩm quyền giao, đặt hàng, đấu thầu

Theo đó, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền bằng báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, kênh nội dung thông tin trên không gian mạng; là đơn vị sự nghiệp, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng bộ, chính quyền địa phương; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp; nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; cổ vũ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời phát hiện và phản ánh các vướng mắc, hạn chế, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phản biện xã hội đúng định hướng, trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước. Tham gia tổng kết thực tiễn, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương vào cuộc sống.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực sự là diễn đàn phát huy dân chủ, trách nhiệm xã hội của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi sai trái, phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; thông tin phản hồi những vấn đề được dư luận quan tâm, bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng.

Tổ chức sản xuất, truyền dẫn, truyền tải, phát sóng, phát hành, lưu trữ báo in, báo điện tử, các chương trình, kênh phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin số, các kênh của cơ quan báo chí trên không gian mạng bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định.

Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu; thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp có thẩm quyền giao, đặt hàng, đấu thầu và thông qua các phương thức hỗ trợ, bảo đảm kinh phí khác theo quy định.

Là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách tỉnh, thành phố. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ quảng cáo, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý, giám sát thu, chi, quyết toán tài chính theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

