Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, đôn đốc việc trả lương, thưởng Tết kịp thời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, đôn đốc việc trả lương, thưởng Tết kịp thời

Bảo Trân

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Công văn số 01-CV/TW ngày 12-2-2026 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động. - Ảnh 1.

Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động

Nội dung Công văn 01 nêu rõ tại phiên họp ngày 12-2-2026, xem xét báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số tình hình chuẩn bị tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 theo Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư (báo cáo số 18-BC/VPTW, ngày 11-2-2026), Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, nhất là người có công, hộ nghèo, người yếu thế, công nhân lao động, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai; việc thăm hỏi, hỗ trợ phải thực chất, đúng đối tượng, tránh hình thức.

Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động.

Quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả, bảo đảm cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết. Tiếp tục có các hình thức phù hợp kích thích thị trường tiêu dùng trong nước.

Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an toàn, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh với yêu cầu đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội; công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương, không để hình thành các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng lệch lạc.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2026: Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Tin liên quan

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM chăm lo cho người lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM chăm lo cho người lao động làm việc xuyên Tết

(NLĐO) - Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho người lao động ở các công trình trọng điểm, công nhân vệ sinh

Tết ấm áp của người lao động khó khăn

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp Công đoàn triển khai với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

CSGT cả nước hỗ trợ công nhân, người lao động, sinh viên về quê ăn tết

(NLĐO)- Lực lượng CSGT tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở người dân về quê ăn Tết, đặc biệt hướng tới hoàn cảnh khó khăn.

người lao động an toàn thực phẩm lễ hội Tết nguyên đán Hội nghị Trung ương quà tết hàng hóa tết Thực phẩm Tết lương thưởng Tết bầu cử đại biểu Quốc hội Thưởng Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo