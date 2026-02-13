Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, đôn đốc việc trả lương, thưởng Tết kịp thời

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Công văn số 01-CV/TW ngày 12-2-2026 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động

Nội dung Công văn 01 nêu rõ tại phiên họp ngày 12-2-2026, xem xét báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số tình hình chuẩn bị tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 theo Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư (báo cáo số 18-BC/VPTW, ngày 11-2-2026), Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, nhất là người có công, hộ nghèo, người yếu thế, công nhân lao động, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai; việc thăm hỏi, hỗ trợ phải thực chất, đúng đối tượng, tránh hình thức.

Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động.

Quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả, bảo đảm cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết. Tiếp tục có các hình thức phù hợp kích thích thị trường tiêu dùng trong nước.

Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an toàn, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh với yêu cầu đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội; công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương, không để hình thành các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng lệch lạc.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2026: Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.