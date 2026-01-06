HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xây dựng văn hóa "nói ít, làm nhiều"

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu từng cấp, ngành, từng người đứng đầu nói thì phải làm, làm thì phải có kết quả, kết quả phải thực chất...

Chiều 6-1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Văn Được đề nghị trong năm 2026, các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ toàn bộ tồn tại, hạn chế của năm 2025. Ông cũng nhấn mạnh trong năm 2026, TPHCM phải tăng tốc đúng nghĩa, tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. 

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xây dựng văn hóa "nói ít, làm nhiều" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tập trung cho 3 động lực tăng trưởng truyền thống: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tập trung cho 3 động lực mới: Trung tâm Tài chính quốc tế; hệ thống cảng biển, logistics và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

TPHCM tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch lại sau khi sáp nhập 3 địa phương. Trong đó, đơn vị tư vấn sẽ thực hiện theo cơ chế xã hội hóa. Thành phố phấn đấu thu ngân sách tăng 20% so với năm 2025; quyết liệt đẩy nhanh đầu tư công, đặt giải phóng mặt bằng lên làm nhiệm vụ trọng tâm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong quý I/2026.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị các cấp, ngành tập trung triển khai các công trình trọng điểm, như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Vành đai 4, các tuyến metro. Theo ông Nguyễn Văn Được, nếu làm tốt các công trình trọng điểm thì đầu tư công sẽ vượt kế hoạch đề ra, qua đó góp phần giúp kinh tế thành phố tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới. 

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xây dựng văn hóa "nói ít, làm nhiều" - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

TPHCM còn phải làm tốt công tác giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tết Nguyên đán đang cận kề, do đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đảm bảo ai cũng được vui xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong dịp này, các lực lượng vũ trang của thành phố sẽ tổ chức ra quân trấn áp tội phạm nhằm giữ bình yên cho người dân. 

Ông Nguyễn Văn Được cũng lưu ý TPHCM tập trung chuẩn bị chu đáo, toàn diện, đúng tiến độ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác này phải được đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh trong năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp. "Tinh thần là thủ tục phải nhanh hơn, dự án phải chạy sớm hơn và kinh tế phải phát triển mạnh mẽ hơn" - ông Nguyễn Văn Được nêu rõ. 

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị từng cấp, ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay. Đặc biệt, phải xây dựng văn hóa "nói ít, làm nhiều", nói thì phải làm, làm thì phải có kết quả, kết quả phải thực chất; không đùn đẩy, không né tránh khiến công việc chậm vì lỗi chủ quan. Mỗi quyết định ban hành phải đi vào cuộc sống; mỗi nhiệm vụ giao phó phải có địa chỉ chịu trách nhiệm; mỗi tháng, mỗi quý phải có sản phẩm cụ thể...

