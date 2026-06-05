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Bản đồ Việt Nam được làm từ đặc sản của Đồng Tháp

Hải Đường

(NLĐO) – Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp ngoài quảng bá ngành hàng chủ lực của địa phương thì còn góp phần kích cầu du lịch.

Chiều 5-6, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, rất đông người dân cùng du khách đã đổ về quảng trường Hùng Vương để thưởng ngoạn và trải nghiệm không gian trưng bày đặc sản tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. 

Sự kiện được khai mạc vào 20 giờ cùng ngày.

Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-6 với chủ đề: "Đồng Tháp - Miền trái ngọt" với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: chương trình "Ra vườn - Vào bếp - Nhận quà", các tour famtrip du lịch nông nghiệp...

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá ngành hàng chủ lực của vùng đất sen hồng và kích cầu du lịch nông nghiệp tại địa phương.

Bên cạnh đó, không gian lễ hội còn quy tụ hàng trăm loại trái cây đặc sản, có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Đồng Tháp, như: xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành... được tạo hình độc đáo.

Anh Nguyễn Tân An (ngụ TPHCM) cho hay gia đình vừa vượt quãng đường khá xa để đến tham dự lễ hội. "Đến với lễ hội, tôi và các thành viên trong gia đình không chỉ được thỏa sức "check in" mà còn được thưởng thức vô số loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp tại các gian hàng trưng bày" – anh An chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp:

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 3.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 4.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 5.

Nhiều loại trái cây đặc sản của địa phương được trưng bày tại lễ hội

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 6.

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