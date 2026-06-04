Đặc sắc ngày hội truyền thống của đồng bào vùng cao Đà Nẵng

Trong 2 ngày 3 và 4-6, tại xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) diễn ra Ngày hội văn hóa truyền thống của người Bhnong (Giẻ Triêng) năm 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hóa Bhnong – Đoàn kết và phát triển".

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày hiện vật văn hóa truyền thống; tái hiện các nghi thức trong lễ hội truyền thống của người Bhnong; thi điêu khắc tượng gỗ và các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật, thể thao truyền thống…

Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh cho biết, Phước Chánh (sáp nhập từ xã Phước Công và Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa, nơi đồng bào Bhnong từ bao đời nay đã đoàn kết, gắn bó với núi rừng, xây dựng cuộc sống, gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp và tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn của dân tộc mình.

Trong dòng chảy của thời gian, tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn, những điệu múa truyền thống, những làn điệu dân ca, nghề thủ công truyền thống, những lễ hội cộng đồng cùng tinh thần đoàn kết, yêu lao động và khát vọng vươn lên đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của đồng bào Bhnong. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng đồng bào Bhnong mà còn là một phần quý báu trong kho tàng văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước, trong những năm qua, Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phước Chánh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, động viên các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Đây không chỉ là nơi giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn, các cộng đồng dân cư; mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Phước Chánh, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của đồng bào Bhnong - Giẻ Triêng đến với bạn bè và du khách gần xa.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Ngày hội văn hóa truyền thống của người Bhnong khai mạc tối 3-6

Các món ăn, sản vật địa phương được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách

Người dân các thôn biểu diễn các điệu múa trong trang phục truyền thống của người Bhnong



