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Xu hướng nào sẽ định hình ngành ẩm thực trong tương lai?

Kim Ngân

(NLĐO) - Ẩm thực đường phố, nguyên liệu bản địa, cá nhân hóa trải nghiệm và AI được dự báo sẽ tạo nhiều thay đổi cho ngành F&B.

Diễn đàn Future Menus 2026 do Unilever Food Solutions (UFS) tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM. Sự kiện quy tụ đông đảo đầu bếp, chủ nhà hàng và những người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, dịch vụ ăn uống (F&B) nhằm thảo luận về những xu hướng đang định hình diện mạo ngành trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh thị trường F&B đối mặt nhiều biến động về chi phí vận hành, nguyên liệu và nhu cầu tiêu dùng, các chuyên gia cho rằng thực khách hiện không chỉ quan tâm đến chất lượng món ăn mà còn chú trọng trải nghiệm, câu chuyện văn hóa và tính cá nhân hóa trong mỗi bữa ăn.

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Các đầu bếp tham gia thảo luận về những xu hướng định hình ngành ẩm thực. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc điều hành Unilever Food Solutions Việt Nam, cho biết thành công hôm nay không còn nằm ở việc chạy theo xu hướng nhanh nhất, mà ở khả năng thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn và đưa ra những lựa chọn phù hợp.

Theo đó, bốn xu hướng được dự báo sẽ tác động mạnh đến ngành ẩm thực thời gian tới đã được giới thiệu. Trong đó, xu hướng đáng chú ý là nâng tầm ẩm thực đường phố. 

Những món ăn vốn quen thuộc với đời sống thường nhật đang được các đầu bếp làm mới bằng kỹ thuật chế biến hiện đại, cách trình bày sáng tạo và nguyên liệu chất lượng cao nhưng vẫn giữ bản sắc địa phương.

Bên cạnh đó, ẩm thực xuyên biên giới tiếp tục phát triển khi thực khách ngày càng cởi mở với các trải nghiệm đa văn hóa. Thay vì những màn kết hợp mang tính thử nghiệm đơn thuần, nhiều đầu bếp hướng đến việc kể câu chuyện văn hóa thông qua hương vị, tạo nên những món ăn vừa mới lạ vừa gần gũi.

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Các đầu bếp trình diễn kỹ thuật chế biến món ăn tại sự kiện. Ảnh: BTC

Một xu hướng khác nhận được nhiều sự quan tâm là sự trở lại của các giá trị bản địa. Nguyên liệu địa phương, kỹ thuật chế biến truyền thống và những câu chuyện gắn với vùng miền đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thực đơn hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám phá bản sắc văn hóa của thực khách.

Các chuyên gia nhận định sự phát triển của ngành F&B hiện nay không chỉ nằm ở việc tạo ra món ăn hấp dẫn mà còn ở khả năng kết nối văn hóa, nắm bắt thay đổi trong thị hiếu và thích ứng với những công nghệ mới. Đây được xem là những yếu tố quan trọng góp phần định hình diện mạo ẩm thực trong tương lai.

Ngoài các xu hướng ẩm thực, sự kiện cũng đề cập đến khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành F&B. Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ phân tích hành vi tiêu dùng, dự báo xu hướng và xây dựng thực đơn phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

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