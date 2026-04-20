Bạn đọc

Bạn đọc hỗ trợ 185 triệu đồng cho nam sinh bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Hoàn cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ tiếp tục lay động bạn đọc, số tiền hỗ trợ tăng nhanh từng ngày.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh em Nguyễn Thành Công (học sinh lớp 9A5, Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) bị bệnh tiểu đường nặng nhưng vừa đi học vừa đi bán vé số dạo, được đăng tải vào ngày 15-4 trên Báo Người Lao Động, bạn đọc cả nước đã chung tay hỗ trợ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

CLIP: Sau giờ học, Công đến bệnh viện phụ cha chăm mẹ đang bị ung thư

Tính đến ngày 20-4, tổng số tiền bạn đọc ủng hộ em Công lên đến 185 triệu đồng. Con số này tiếp tục tăng nhanh chỉ sau vài ngày phát động, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đối với hoàn cảnh khó khăn của em.

Em Công có hoàn cảnh đặc biệt éo le khi mẹ em mắc bệnh ung thư tử cung, vừa được mổ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; còn cha em bị tật ở chân, công việc làm thuê rất bấp bênh. Bản thân Công cũng đang chống chọi với bệnh tiểu đường và loét dạ dày. Dù vậy, em vẫn cố gắng đến trường và tranh thủ thời gian đi bán vé số để phụ giúp gia đình.

Trước nghị lực của cậu học trò nhỏ và tình cảnh "mẹ bệnh, con đau", nhiều bạn đọc đã không ngần ngại sẻ chia. Nguồn hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình có thêm chi phí điều trị bệnh mà còn tiếp thêm động lực để em tiếp tục hoàn thành kỳ thi cuối cấp đang cận kề.

Bạn đọc hỗ trợ 185 triệu đồng cho nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Hoàn cảnh của em Công lay động nhiều người

Dự kiến chiều 21-4, đại diện Báo Người Lao Động sẽ trực tiếp trao tiền đợt 1 là 50 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Công; số còn lại sẽ mở sổ tiết kiệm cho em trong những ngày tới. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp em vượt qua khó khăn trước mắt và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi đóng góp tiếp tục xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Thành Công ở TP Cần Thơ".


Tối nay 19-4, nhiều khu vực ở Cần Thơ sẽ có mưa lớn

Tối nay 19-4, nhiều khu vực ở Cần Thơ sẽ có mưa lớn

(NLĐO) - Cần Thơ phát cảnh báo dông lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong chiều nay, nguy cơ gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Bạn đọc hỗ trợ hơn 160 triệu đồng cho nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ

(NLĐO) - Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ đã lay động cộng đồng, khi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ.

"Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ": Lay động nhiều người

(NLĐO) - Hoàn cảnh của nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ đã lay động nhiều người; và chỉ sau 1 ngày, số tiền bạn đọc hỗ trợ đã hơn 60 triệu đồng

