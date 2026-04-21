Thể thao

Đội trẻ Real Madrid vớt vát chút uy danh cho các đàn anh

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - Real Madrid giành chức vô địch UEFA Youth League sau khi vượt qua Club Brugge trên chấm luân lưu.

Kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu

Rạng sáng 21-4 (giờ Việt Nam), đội U19 Real Madrid bước vào trận chung kết UEFA Youth League 2025-2026 gặp U19 Club Brugge (Bỉ). Đại diện Tây Ban Nha nhập cuộc với sự tự tin cao và nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Đội trẻ Real Madrid đã cứu vãn mùa giải trắng tay của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha

Phút 23, pha phối hợp của Daniel Yanez và Jesus Fortea tạo cơ hội cho tiền đạo Jacobo Ortega đánh gót khéo léo đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước. Lúc này, hàng phòng ngự của Club Brugge nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Argus Vanden Driessche đã giúp đội bóng nước Bỉ vượt qua hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Club Brugge phần nào lấy lại sự chủ động. Phút 64, từ đường căng ngang của Tian Koren, Tobias Lund-Jensen dứt điểm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa khiến màn chạm trán trở nên căng thẳng hơn trong gần 30 phút còn lại. Club Brugge tận dụng đà tâm lý để tạo ra thêm nhiều pha tấn công nguy hiểm song thủ môn Javier Navarro đã giúp Real Madrid đứng vững, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu mà không cần hiệp phụ.

Danh hiệu UEFA Youth League thứ 2

Trên chấm 11 m, cả 4 cầu thủ trẻ của "Kền kền trắng" đều thực hiện thành công lượt sút của mình. Còn Navarro, cầu thủ đã đưa Real Madrid vượt qua PSG ở bán kết với 3 pha cứu thua xuất thần, một lần nữa trở thành người hùng khi cản phá 2 cú dứt điểm của Naim Amengai và Tian Koren, mang về danh hiệu UEFA Youth League thứ 2 cho đại diện Tây Ban Nha.

Chiến thắng tại UEFA Youth League phần nào xoa dịu chủ tịch Florentino Perez

Kết quả này tiếp tục cho thấy chất lượng đào tạo tài năng rất tốt của học viện Real Madrid. Quan trọng hơn, chức vô địch ở đấu trường CLB cấp độ trẻ của UEFA đến chỉ 5 ngày sau khi "Los Blancos" bị loại tại tứ kết Champions League.

Kết quả này có thể xem là niềm an ủi dành cho chủ tịch Florentino Perez, người đã nổi cơn thịnh nộ sau trận tứ kết lượt về tại Allianz Arena giữa tuần trước.


Real Madrid đối diện khủng hoảng sau thất bại trước Bayern Munich

