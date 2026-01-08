18 triệu đồng biến bữa nhậu thành hiện trường hình sự

Ngày 8-1, TAND khu vực 1 - TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Vại (SN 1989; trú tại phường Thuận An, TP Huế) 3 năm 3 tháng tù về hai tội danh "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 20-11-2024, chị La Thị Kim Liên (SN 1991) đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại sân sau nhà một người quen ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An thì nhắn tin rủ Vại đến nhậu. Khi đến ngồi nhậu thì giữa hai người xảy ra lời qua tiếng lại nên Vại tát chị Liên khiến chị này bỏ vào nhà.

Bị cáo Lê Vại tại phiên tòa xét xử.

Xích mích giữa họ càng căng thẳng khi hai bên liên tục thách thức, giằng co bằng hung khí. Trong quá trình này, Vại yêu cầu chị Liên phải trả số tiền 18 triệu đồng đã nhờ mình mượn trước đó. Do chị Liên không có tiền trả, Vại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để siết nợ. Bị cáo lấy chiếc xe máy của chị Liên nhưng không thấy chìa khóa nên quay lại yêu cầu chị này giao chìa khóa. Khi bị từ chối, Vại lấy dùi gỗ gần đó đánh liên tiếp 2-3 lần vào tay phải của chị Liên khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi nạn nhân cầm điện thoại gọi người thân đưa đi cấp cứu, Vại thản nhiên xông vào nhà, cướp chiếc điện thoại của chị chị Liên và con gái kèm tuyên bố "siết nợ". Bị cáo Vại rời khỏi nhà nạn nhân cùng 2 chiếc điện thoại và chiếc xe máy.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị Liên bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 15%. Tổng giá trị tài sản mà Lê Vại chiếm đoạt được định giá trên 6,6 triệu đồng. Vại và gia đình đã tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 16 triệu đồng.