Bàn thua nghiệt ngã của tuyển nữ Việt Nam

Chạm trán tuyển nữ Philippines ngày 8-12, HLV Mai Đức Chung đã tung cầu thủ trẻ Kim Yên ngay từ đầu trận. Chính sự táo bạo này đã mang đến một sắc màu mới cho hàng thủ tuyển nữ Việt Nam.

Ở trận đấu này, người gác đền số 1 Kim Thanh đã trở lại đội hình xuất phát. Trong 90 phút thi đấu, tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn, kiểm soát hoàn toàn trong hiệp 2. Tuy nhiên, khâu cuối lại không thể chắt chiu thành bàn đã khiến tuyển nữ Việt Nam trả giá. Phút 94, xuất phát từ một tình huống phạm lỗi giữa sân, thủ môn Philippines bỏ trống cầu môn, thực hiện đường phất bóng thẳng vào vòng cấm của tuyển Việt Nam. Kim Thanh dù cản phá xuất sắc cú dứt điểm đầu tiên nhưng bóng bật ra đúng tầm để Ramirez Mary Louise băng vào đá bồi, ghi bàn.

Bàn thắng phút 94 của tuyển nữ Philippines. Ảnh: NGỌC LINH

Dù không thể giành 3 điểm để sớm vào bán kết, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy lối chơi tốt khi tạo nhiều cơ hội. Đặc biệt, cầu thủ biên chế CLB nữ TP HCM có lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Kim Yên với 90 phút trên sân cùng Diễm My, Hải Linh rồi Trần Thị Thu (thay Hải Linh) trở thành bức tường kiên cố trước khung thành của Kim Thanh.

Dù mới lần đầu lên tuyển nhưng Kim Yên đã chơi rất chững chạc, không ngại tranh chấp bóng bổng, liên tục cắt bóng dũng mãnh, nhiều lần lao mình truy cản để hóa giải các đợt phản công nguy hiểm bất chấp thể lực bị bào mòn trong hiệp 2. Màn trình diễn ấn tượng của Kim Yên cho thấy cô hoàn toàn đủ khả năng trở thành một mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh Diễm My, sẵn sàng tiếp bước đàn chị Chương Thị Kiều trong tương lai.

Trở lại với diễn biến trận đấu, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi. Những pha lên bóng dọc hai biên liên tục xộc thẳng vào vòng cấm của đối thủ. Chỉ tiếc những quả tạt bóng ở hiệp 1 chưa tìm thấy điểm rơi hoàn hảo để tạo thành bàn thắng.

Trận thua 0-1 này khiến tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó, cùng có 3 điểm với Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam phải đá trận quyết định giành tấm vé vào bán kết với tuyển Myanmar vào lúc 16 giờ ngày 11-12. Trận đấu gần nhất giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra vào tháng 12-2024 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 (AFF Cup 2024), với chiến thắng 5-0 thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Philippines dễ thở hơn khi chỉ phải đối đầu Malaysia - đội đang đứng cuối bảng B với 10 bàn thua sau 2 lượt đấu.

Ở trận đấu sớm cùng lượt đấu, Myanmar đã đánh bại Malaysia 3-0 để có 6 điểm, dẫn đầu bảng B.



