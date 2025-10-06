HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đặc khu Côn Đảo có tân Bí thư Đảng ủy

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO) - Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

Ngày 6-10, Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy. Dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Đặc khu Côn Đảo có tân bí thư Đảng ủy - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay cho ông Lê Anh Tú được điều động, phân công công tác khác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và các giá trị lịch sử theo hướng xanh, bền vững.

Do đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tân Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo đoàn kết, tập trung xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái và các di tích lịch sử, giữ vững quốc phòng - an ninh, xứng đáng với vị trí đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đặc khu Côn Đảo có tân bí thư Đảng ủy - Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị công bố quyết định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải bày tỏ trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm và tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy TP HCM. Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo sẽ phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc bộ Côn Đảo, phát huy truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Côn Đảo phát triển theo hướng xanh, bền vững, nghĩa tình.

Tin liên quan

Khai mạc "Hội sách Côn Đảo", trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo"

Khai mạc "Hội sách Côn Đảo", trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo"

(NLĐO - Hội sách trưng bày những ấn phẩm, tài liệu phản ánh sự đổi mới, sáng tạo và dấu ấn phát triển toàn diện của TP HCM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã thành kính tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại Côn Đảo

Đại hội MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo đề ra 12 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động

(NLĐO) - Đại hội MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo bầu Ban Chấp hành khóa mới và kêu gọi hơn 200 triệu đồng cho quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Côn Đảo công bố quyết định phó bí thư Lê Hoàng Hải đặc khu Côn Đảo Bí thư Đặc khu Côn Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo