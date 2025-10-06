Ngày 6-10, Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy. Dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay cho ông Lê Anh Tú được điều động, phân công công tác khác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và các giá trị lịch sử theo hướng xanh, bền vững.

Do đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tân Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo đoàn kết, tập trung xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái và các di tích lịch sử, giữ vững quốc phòng - an ninh, xứng đáng với vị trí đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Ông Lê Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị công bố quyết định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải bày tỏ trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm và tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy TP HCM. Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo sẽ phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc bộ Côn Đảo, phát huy truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Côn Đảo phát triển theo hướng xanh, bền vững, nghĩa tình.