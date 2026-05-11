U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc

Hoàng Tú

(NLĐO) - U17 Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng lịch sử trước U17 Hàn Quốc khi dẫn trước 1-0 tới phút 84 nhờ bàn thắng của Sỹ Bách.

Phòng ngự kỷ luật, phản công sắc bén

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị hợp lý về chiến thuật. Với chiều cao trung bình khoảng 1m73, thấp hơn đối thủ tới gần 8cm, đội không lựa chọn đá đôi công hay tạo áp lực tầm cao với Hàn Quốc. Thay vào đó là cách chơi phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ trên phần sân nhà.

U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (phải) đã ở rất gần chiến thắng lịch sử trước U17 Hàn Quốc

Nhiều thời điểm, có tới 8-9 cầu thủ Việt Nam lùi sâu phòng ngự, chỉ cắm một người ở phía trên chờ phản công. Nhưng đó không phải thế trận bị động hoàn toàn. U17 Việt Nam chủ động khóa các khoảng trống trung lộ, buộc Hàn Quốc phải triển khai bóng ra biên hoặc chuyền ngang trước hàng thủ đông người.

Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội nhưng không dễ tạo ra cơ hội rõ ràng. Điều đó cho thấy hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam hoạt động khá hiệu quả trong hiệp một.

Quan trọng hơn, đội không phản công theo kiểu phá bóng giải nguy mà có ý đồ chiến thuật rõ ràng. Phút 33, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh, Đào Quý Vương tung đường chuyền xuyên tuyến loại bỏ hàng thủ Hàn Quốc, tạo điều kiện để Lê Sỹ Bách bứt tốc rồi dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Đó là pha bóng cho thấy sự sắc sảo trong cách phản công của U17 Việt Nam: ít chạm, xử lý nhanh và khai thác trực diện khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Thể lực và tâm lý tan vỡ

Sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đội không cuốn vào thế trận cảm xúc mà tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự chủ động và chuyển đổi nhanh. Trong phần lớn thời gian trận đấu, U17 Việt Nam khiến Hàn Quốc rơi vào trạng thái bế tắc.

Nhưng bước ngoặt đến ở hiệp hai, đặc biệt trong khoảng 10 phút cuối trận. Việc phải phòng ngự liên tục suốt hơn 80 phút khiến thể lực các cầu thủ Việt Nam suy giảm rõ rệt. Các tình huống áp sát không còn đủ tốc độ, khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu giãn ra và đội gần như không còn khả năng giữ bóng để giảm nhịp trận đấu.

Đó là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm khi gặp đối thủ có cường độ tấn công cao như Hàn Quốc. Bàn gỡ hòa phút 84 từ cú sút phạt sát vùng cấm địa trở thành cú đánh mạnh vào tâm lý đội bóng trẻ Việt Nam. Trước thời điểm đó, đội đang ở rất gần chiến thắng , thậm chí gần như đã mở cửa vào tứ kết và World Cup U17. Nhưng khi lợi thế bị đánh mất, sự căng cứng tâm lý bắt đầu xuất hiện.

Sau bàn thua đầu tiên, hệ thống phòng ngự vốn duy trì sự kỷ luật suốt trận bắt đầu rối loạn. Có cầu thủ lao lên tranh chấp trong trạng thái nóng vội, có người mất vị trí khi bọc lót.

Chỉ trong 4 phút từ 84 đến 88, Hàn Quốc ghi liền ba bàn để biến thế bị dẫn 0-1 thành chiến thắng 3-1.

Bàn thua thứ tư ở phút 90+4 phản ánh rõ trạng thái suy sụp cả về thể lực lẫn tinh thần. Khi đội hình mất kết nối và không còn duy trì được cấu trúc phòng ngự, Hàn Quốc lập tức tận dụng để kết liễu trận đấu.

Thất bại đau đớn nhưng vẫn còn hy vọng

Tỷ số 1-4 chắc chắn mang lại nhiều tiếc nuối, bởi U17 Việt Nam đã ở rất gần cột mốc lớn. Nhưng nếu nhìn toàn diện, trận đấu này vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chỉ trong 4 phút từ 84 đến 88, Hàn Quốc ghi liền ba bàn

Trong hơn 80 phút, U17 Việt Nam đã khiến một trong những đội mạnh nhất châu Á gặp rất nhiều khó khăn. Đội cho thấy tư duy chiến thuật hợp lý, khả năng tổ chức phòng ngự tốt và những pha chuyển đổi trạng thái đầy sắc nét.

Điều còn thiếu nằm ở khả năng duy trì thể lực, chiều sâu đội hình và bản lĩnh kiểm soát thời điểm khi trận đấu bước vào giai đoạn áp lực cao nhất.

Đó là khoảng cách giữa một đội bóng trẻ giàu tiềm năng với một tập thể đủ sức cạnh tranh ổn định ở đẳng cấp châu lục. Nhưng chính những trận đấu như thế này mới là bài học lớn nhất cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam.

Chỉ trong vài phút cuối, sự sa sút thể lực và tâm lý khiến đội bóng trẻ Việt Nam để đối thủ ghi liền bốn bàn, từ thế chắc chắn vào tứ kết và giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup trước lượt đấu cuối, nay U17 Việt Nam phải chờ quyết đấu U17 UAE ở lượt cuối vào ngày 14-5.


Tin liên quan

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn

(NLĐO) - Rạng sáng 11-5, U17 Việt Năm thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc dù có bàn dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu.

U17 Thái Lan sớm dừng bước, hai đội đầu tiên giành vé dự U17 World Cup

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A Giải U17 châu Á 2026, U17 Thái Lan đã phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Thuốc thử cho giấc mơ World Cup

Hành trình của U17 Việt Nam lúc này gợi nhớ rất nhiều đến bước tiến của U23 Việt Nam tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026

U17 Việt Nam u17 Hàn Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo