U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc

Phòng ngự kỷ luật, phản công sắc bén

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị hợp lý về chiến thuật. Với chiều cao trung bình khoảng 1m73, thấp hơn đối thủ tới gần 8cm, đội không lựa chọn đá đôi công hay tạo áp lực tầm cao với Hàn Quốc. Thay vào đó là cách chơi phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ trên phần sân nhà.

U17 Việt Nam (phải) đã ở rất gần chiến thắng lịch sử trước U17 Hàn Quốc

Nhiều thời điểm, có tới 8-9 cầu thủ Việt Nam lùi sâu phòng ngự, chỉ cắm một người ở phía trên chờ phản công. Nhưng đó không phải thế trận bị động hoàn toàn. U17 Việt Nam chủ động khóa các khoảng trống trung lộ, buộc Hàn Quốc phải triển khai bóng ra biên hoặc chuyền ngang trước hàng thủ đông người.

Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội nhưng không dễ tạo ra cơ hội rõ ràng. Điều đó cho thấy hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam hoạt động khá hiệu quả trong hiệp một.

Quan trọng hơn, đội không phản công theo kiểu phá bóng giải nguy mà có ý đồ chiến thuật rõ ràng. Phút 33, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh, Đào Quý Vương tung đường chuyền xuyên tuyến loại bỏ hàng thủ Hàn Quốc, tạo điều kiện để Lê Sỹ Bách bứt tốc rồi dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Đó là pha bóng cho thấy sự sắc sảo trong cách phản công của U17 Việt Nam: ít chạm, xử lý nhanh và khai thác trực diện khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Thể lực và tâm lý tan vỡ

Sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đội không cuốn vào thế trận cảm xúc mà tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự chủ động và chuyển đổi nhanh. Trong phần lớn thời gian trận đấu, U17 Việt Nam khiến Hàn Quốc rơi vào trạng thái bế tắc.

Nhưng bước ngoặt đến ở hiệp hai, đặc biệt trong khoảng 10 phút cuối trận. Việc phải phòng ngự liên tục suốt hơn 80 phút khiến thể lực các cầu thủ Việt Nam suy giảm rõ rệt. Các tình huống áp sát không còn đủ tốc độ, khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu giãn ra và đội gần như không còn khả năng giữ bóng để giảm nhịp trận đấu.

Đó là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm khi gặp đối thủ có cường độ tấn công cao như Hàn Quốc. Bàn gỡ hòa phút 84 từ cú sút phạt sát vùng cấm địa trở thành cú đánh mạnh vào tâm lý đội bóng trẻ Việt Nam. Trước thời điểm đó, đội đang ở rất gần chiến thắng , thậm chí gần như đã mở cửa vào tứ kết và World Cup U17. Nhưng khi lợi thế bị đánh mất, sự căng cứng tâm lý bắt đầu xuất hiện.

Sau bàn thua đầu tiên, hệ thống phòng ngự vốn duy trì sự kỷ luật suốt trận bắt đầu rối loạn. Có cầu thủ lao lên tranh chấp trong trạng thái nóng vội, có người mất vị trí khi bọc lót.

Chỉ trong 4 phút từ 84 đến 88, Hàn Quốc ghi liền ba bàn để biến thế bị dẫn 0-1 thành chiến thắng 3-1.

Bàn thua thứ tư ở phút 90+4 phản ánh rõ trạng thái suy sụp cả về thể lực lẫn tinh thần. Khi đội hình mất kết nối và không còn duy trì được cấu trúc phòng ngự, Hàn Quốc lập tức tận dụng để kết liễu trận đấu.

Thất bại đau đớn nhưng vẫn còn hy vọng

Tỷ số 1-4 chắc chắn mang lại nhiều tiếc nuối, bởi U17 Việt Nam đã ở rất gần cột mốc lớn. Nhưng nếu nhìn toàn diện, trận đấu này vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

Trong hơn 80 phút, U17 Việt Nam đã khiến một trong những đội mạnh nhất châu Á gặp rất nhiều khó khăn. Đội cho thấy tư duy chiến thuật hợp lý, khả năng tổ chức phòng ngự tốt và những pha chuyển đổi trạng thái đầy sắc nét.

Điều còn thiếu nằm ở khả năng duy trì thể lực, chiều sâu đội hình và bản lĩnh kiểm soát thời điểm khi trận đấu bước vào giai đoạn áp lực cao nhất.

Đó là khoảng cách giữa một đội bóng trẻ giàu tiềm năng với một tập thể đủ sức cạnh tranh ổn định ở đẳng cấp châu lục. Nhưng chính những trận đấu như thế này mới là bài học lớn nhất cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam.

Chỉ trong vài phút cuối, sự sa sút thể lực và tâm lý khiến đội bóng trẻ Việt Nam để đối thủ ghi liền bốn bàn, từ thế chắc chắn vào tứ kết và giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup trước lượt đấu cuối, nay U17 Việt Nam phải chờ quyết đấu U17 UAE ở lượt cuối vào ngày 14-5.



