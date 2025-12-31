Bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Chờ kịch tính ở chặng cuối

Càng gần đến ngày trao giải, hệ thống bầu chọn của bạn đọc, khán giả nóng dần lên và hứa hẹn xuất hiện nhiều bất ngờ thú vị.

Thước đo sinh động

Sau 3 tuần bầu chọn, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 đã công bố bảng xếp hạng tạm thời ở các hạng mục, sắp xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. Dù chưa thể xác định những cái tên đang dẫn đầu, bức tranh ban đầu mà bạn đọc vẽ nên lại mở ra nhiều tín hiệu đáng chú ý: Sự cạnh tranh quyết liệt, những bất ngờ thú vị và đặc biệt là khả năng "lội ngược dòng" rất lớn ở chặng nước rút.

Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM, nhận định ở góc nhìn của giới chuyên môn, bảng xếp hạng tạm thời không chỉ là con số. Đó là thước đo sinh động cho mức độ quan tâm của công chúng, đồng thời phản ánh xu hướng thưởng thức nghệ thuật đang vận động mạnh mẽ, đa chiều và ngày càng gắn chặt với đời sống xã hội.

NSND Trần Minh Ngọc cho rằng Mai Vàng luôn mang một "nhịp tim" rất riêng, bởi mọi chuyển động đều bắt nguồn từ khán giả. "Bảng xếp hạng tạm thời sau 21 ngày chưa nói lên điều gì chắc chắn, nhưng lại rất đáng quan tâm. Ở đó, tôi thấy được gu thẩm mỹ của khán giả - họ quan tâm đến chiều sâu trong biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật, và trên hết là giá trị nhân văn cùng với tiềm năng góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển. Chính cơ chế bình chọn rộng rãi đã tạo nên những cú bứt phá khó đoán, làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của giải ở giai đoạn cuối" - ông nhận định.

Nhìn ở khía cạnh khác, NSƯT Ca Lê Hồng đánh giá những bất ngờ trong bảng xếp hạng tạm thời là tín hiệu tích cực cho đời sống nghệ thuật. "Khi chưa ai thực sự dẫn đầu sau 21 ngày nghĩa là cuộc đua đang mở. Điều này tạo ra không khí hào hứng, thôi thúc nghệ sĩ và cả khán giả đồng hành đến phút cuối. Giải Mai Vàng vì thế không chỉ là kết quả, mà là cả một hành trình" - bà chia sẻ.

Cuộc đua rất đẹp, rất đáng chờ

Nhìn vào bảng xếp hạng tạm thời, NSND Phượng Loan ví bảng xếp hạng tạm thời như một "bản đồ cảm xúc" của bạn đọc trong suốt một năm qua. "Có những nghệ danh không ồn ào, nhưng lại được bạn đọc quan tâm đều đặn. Điều đó cho thấy khán giả ngày nay tinh tế hơn, họ là những giám khảo công tâm, biết nhận ra giá trị thật từ tác phẩm và lao động nghệ thuật nghiêm túc" - bà nhận xét.

NSND Việt Anh cho rằng việc phiếu bầu chưa nghiêng hẳn về một phía cũng phản ánh rõ tính công bằng, công khai - yếu tố cốt lõi làm nên uy tín của Giải Mai Vàng suốt hơn 3 thập kỷ.

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật gồm những văn nghệ sĩ, nhà chuyên môn uy tín. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Ở lĩnh vực âm nhạc, NSND Tạ Minh Tâm bày tỏ nhiều kỳ vọng từ bức tranh tạm thời này. Ông cho rằng bạn đọc đang dành sự quan tâm rõ nét cho những tác phẩm chạm đến cảm xúc thật, gắn với đời sống xã hội và tinh thần dân tộc. "Kết quả sau 21 ngày cho thấy cuộc đua năm nay rất đẹp, rất đáng chờ đợi" - ông nhận xét.

Từ những ý kiến của hội đồng nghệ thuật và các nhà chuyên môn, có thể thấy bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 không đơn thuần là cuộc đếm phiếu. Đó là bức tranh về mối quan hệ gắn bó giữa nghệ sĩ và công chúng, nơi mỗi lá phiếu là một sự gửi gắm niềm tin, tình cảm và kỳ vọng. Khi kết quả vẫn còn bỏ ngỏ, chính sự chưa ngã ngũ ấy lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, hứa hẹn một chặng nước rút đầy kịch tính - nơi mọi dự đoán đều có thể được viết lại vào phút cuối.