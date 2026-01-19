Bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Hồi hộp, căng thẳng 4 ngày cuối

Chỉ còn 4 ngày nữa cổng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 sẽ khép lại, vào ngày 22-1. Bảng xếp hạng tạm thời được ban tổ chức công bố dưới đây giống như một lát cắt của thời điểm hiện tại - nơi mọi vị trí đều có thể đổi chỗ, nơi từng lá phiếu đang mang theo cảm xúc và niềm tin của công chúng. Chính điều đó khiến chặng nước rút trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Những sáng tạo tử tế

NSND Thoại Miêu nhận định: "Bức tranh mà bạn đọc đang vẽ nên hiện lên với nhiều mảng màu: có những gương mặt quen, có những cái tên im hơi lặng tiếng suốt cả năm và bất ngờ được chú ý mạnh ở giai đoạn cuối, cũng có những tác phẩm đang chờ cú bứt tốc quyết định".

Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM - cho rằng bảng xếp hạng chỉ ra mức độ quan tâm, thị hiếu của công chúng. Chính sự đa dạng ấy cho thấy cách thưởng thức nghệ thuật thời nay đã cởi mở hơn, gắn với đời sống hơn và nhạy cảm hơn trước những giá trị thật.

NSND Lệ Thủy khẳng định Giải Mai Vàng luôn có "nhịp tim" riêng bởi mọi chuyển động đều xuất phát từ khán giả. Bà theo dõi và chia sẻ, khi chỉ còn 4 ngày cuối, bảng xếp hạng tạm thời đã hé lộ một điều quan trọng: bạn đọc đang bầu chọn bằng sự tỉnh táo và cảm xúc có chiều sâu.

NSND Trà Giang nhận xét bà thấy rõ sự quan tâm dành cho những sáng tạo tử tế, cho giá trị nhân văn và cho những tác phẩm có khả năng đóng góp vào dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua Giải Mai Vàng. "Cơ chế bình chọn rộng mở chính là yếu tố khiến cuộc đua luôn tiềm ẩn những cú tăng tốc bất ngờ ở phút chót" - NSND Trà Giang kỳ vọng.

Đáng được chờ đợi

Theo NSƯT Ca Lê Hồng, việc các thành viên Hội đồng Nghệ thuật cũng dõi theo từng chuyển động cho thấy cuộc đua đang đến giai đoạn "nóng" và kết quả chỉ được định đoạt sau 4 ngày nữa. Điều này tạo ra bầu không khí hào hứng hiếm có, kéo nghệ sĩ lẫn khán giả cùng đi đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Với bà, Mai Vàng là một hành trình cảm xúc, chứ không dừng ở tấm bảng kết quả.

Các văn nghệ sĩ tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 “Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025” tại trụ sở Báo Người Lao Động, chụp hình lưu niệm với Ban Tổ chức. (Ảnh: TẤN THẠNH)

Nhìn vào danh sách tạm thời trước 4 ngày "khóa sổ", MC Quỳnh Hoa ví đó như một "bản đồ cảm xúc" của công chúng suốt một năm. Bà chú ý đến những nghệ sĩ không ồn ào nhưng được nhắc đến đều đặn, bền bỉ. Điều ấy nói lên sự tinh tế của khán giả: họ sẵn sàng dành phiếu cho những giá trị âm thầm, cho lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhìn thấy ở bức tranh này tinh thần công bằng và minh bạch - nền tảng đã làm nên uy tín của Giải Mai Vàng suốt hơn hành trình 31 năm bền bỉ. "Khi phiếu bầu chưa nghiêng hẳn về phía nào, nghĩa là cơ hội vẫn còn nguyên cho tất cả" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Nguyễn Công Ninh bày tỏ kỳ vọng vào chặng cuối. Ông nhận ra công chúng đang hướng sự chú ý đến những bộ phim chạm vào cảm xúc thật, mang hơi thở đời sống và tinh thần dân tộc. "Qua mùa giải năm nay, kết quả sẽ tác động tích cực đến nỗ lực lao động của đội ngũ làm phim, sẽ có thêm những tác phẩm xứng tầm để điện ảnh trở thành một trong những ngành chủ lực của công nghiệp văn hóa Việt Nam " - NSƯT Nguyễn Công Ninh nói.

Ngày 22-1 sẽ có đáp án nhưng mọi dự đoán đều có thể bị đảo chiều. Theo NSƯT Công Ninh, đó là vẻ đẹp của một cuộc đua đáng chờ đợi.

Bảng xếp hạng tạm thời của Giải Mai Vàng năm nay vượt ra ngoài ý nghĩa một cuộc kiểm phiếu. Nó gợi lên mối dây liên kết giữa nghệ sĩ và công chúng, nơi mỗi lựa chọn là một sự gửi gắm niềm tin và tình cảm. Khi mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ, chính trạng thái "chưa ngã ngũ" lại làm nên sức hút đặc biệt cho 4 ngày cuối - 4 ngày mà từng lá phiếu có thể viết lại toàn bộ câu chuyện của mùa giải.