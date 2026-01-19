HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Hồi hộp, căng thẳng 4 ngày cuối

THANH HIỆP

Ban Tổ chức khẳng định các hạng mục đều đang trong trạng thái "so kè" sít sao. Chưa có cái tên nào thật sự tạo được khoảng cách an toàn

Chỉ còn 4 ngày nữa cổng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 sẽ khép lại, vào ngày 22-1. Bảng xếp hạng tạm thời được ban tổ chức công bố dưới đây giống như một lát cắt của thời điểm hiện tại - nơi mọi vị trí đều có thể đổi chỗ, nơi từng lá phiếu đang mang theo cảm xúc và niềm tin của công chúng. Chính điều đó khiến chặng nước rút trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Những sáng tạo tử tế

NSND Thoại Miêu nhận định: "Bức tranh mà bạn đọc đang vẽ nên hiện lên với nhiều mảng màu: có những gương mặt quen, có những cái tên im hơi lặng tiếng suốt cả năm và bất ngờ được chú ý mạnh ở giai đoạn cuối, cũng có những tác phẩm đang chờ cú bứt tốc quyết định".

Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM - cho rằng bảng xếp hạng chỉ ra mức độ quan tâm, thị hiếu của công chúng. Chính sự đa dạng ấy cho thấy cách thưởng thức nghệ thuật thời nay đã cởi mở hơn, gắn với đời sống hơn và nhạy cảm hơn trước những giá trị thật.

NSND Lệ Thủy khẳng định Giải Mai Vàng luôn có "nhịp tim" riêng bởi mọi chuyển động đều xuất phát từ khán giả. Bà theo dõi và chia sẻ, khi chỉ còn 4 ngày cuối, bảng xếp hạng tạm thời đã hé lộ một điều quan trọng: bạn đọc đang bầu chọn bằng sự tỉnh táo và cảm xúc có chiều sâu.

NSND Trà Giang nhận xét bà thấy rõ sự quan tâm dành cho những sáng tạo tử tế, cho giá trị nhân văn và cho những tác phẩm có khả năng đóng góp vào dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua Giải Mai Vàng. "Cơ chế bình chọn rộng mở chính là yếu tố khiến cuộc đua luôn tiềm ẩn những cú tăng tốc bất ngờ ở phút chót" - NSND Trà Giang kỳ vọng.

Đáng được chờ đợi

Theo NSƯT Ca Lê Hồng, việc các thành viên Hội đồng Nghệ thuật cũng dõi theo từng chuyển động cho thấy cuộc đua đang đến giai đoạn "nóng" và kết quả chỉ được định đoạt sau 4 ngày nữa. Điều này tạo ra bầu không khí hào hứng hiếm có, kéo nghệ sĩ lẫn khán giả cùng đi đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Với bà, Mai Vàng là một hành trình cảm xúc, chứ không dừng ở tấm bảng kết quả.

Bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Hồi hộp, căng thẳng 4 ngày cuối - Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 “Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025” tại trụ sở Báo Người Lao Động, chụp hình lưu niệm với Ban Tổ chức. (Ảnh: TẤN THẠNH)

Nhìn vào danh sách tạm thời trước 4 ngày "khóa sổ", MC Quỳnh Hoa ví đó như một "bản đồ cảm xúc" của công chúng suốt một năm. Bà chú ý đến những nghệ sĩ không ồn ào nhưng được nhắc đến đều đặn, bền bỉ. Điều ấy nói lên sự tinh tế của khán giả: họ sẵn sàng dành phiếu cho những giá trị âm thầm, cho lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhìn thấy ở bức tranh này tinh thần công bằng và minh bạch - nền tảng đã làm nên uy tín của Giải Mai Vàng suốt hơn hành trình 31 năm bền bỉ. "Khi phiếu bầu chưa nghiêng hẳn về phía nào, nghĩa là cơ hội vẫn còn nguyên cho tất cả" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Nguyễn Công Ninh bày tỏ kỳ vọng vào chặng cuối. Ông nhận ra công chúng đang hướng sự chú ý đến những bộ phim chạm vào cảm xúc thật, mang hơi thở đời sống và tinh thần dân tộc. "Qua mùa giải năm nay, kết quả sẽ tác động tích cực đến nỗ lực lao động của đội ngũ làm phim, sẽ có thêm những tác phẩm xứng tầm để điện ảnh trở thành một trong những ngành chủ lực của công nghiệp văn hóa Việt Nam " - NSƯT Nguyễn Công Ninh nói.

Ngày 22-1 sẽ có đáp án nhưng mọi dự đoán đều có thể bị đảo chiều. Theo NSƯT Công Ninh, đó là vẻ đẹp của một cuộc đua đáng chờ đợi. 

Bảng xếp hạng tạm thời của Giải Mai Vàng năm nay vượt ra ngoài ý nghĩa một cuộc kiểm phiếu. Nó gợi lên mối dây liên kết giữa nghệ sĩ và công chúng, nơi mỗi lựa chọn là một sự gửi gắm niềm tin và tình cảm. Khi mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ, chính trạng thái "chưa ngã ngũ" lại làm nên sức hút đặc biệt cho 4 ngày cuối - 4 ngày mà từng lá phiếu có thể viết lại toàn bộ câu chuyện của mùa giải.

Xếp hạng sau 40 ngày bầu chọn (theo thứ tự phiếu từ cao xuống thấp)

Thứ tự của bảng xếp hạng dưới đây cho thấy một số hạng mục đang thu ngắn khoảng cách giữa dự đoán của giới chuyên môn và bạn đọc, khán giả. So với tuần trước, một vài hạng mục cũng có sự hoán đổi vị trí rất ngoạn mục. Còn 4 ngày nữa sẽ kết thúc chặng đua, liệu có thêm sự bất ngờ?

1. Nam ca sĩ được yêu thích nhất:

- SOOBIN

- S.T Sơn Thạch

- Bùi Công Nam

- (S) TRONG Trọng Hiếu

- Đức Phúc

- Tùng Dương

2. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất:

- Hòa Minzy

- Trang Pháp

- Tóc Tiên

- Bùi Lan Hương

- Phương Mỹ Chi

3. Nhóm nhạc được yêu thích nhất:

- Nhà Chín Muồi

- Nhà Xương Rồng

- B.O.F

- MOPIUS

4. Ca khúc được yêu thích nhất:

- "Mục hạ vô nhân"

- "Mãi là người Việt Nam"

- "Kho báu"

- "Bầu trời này có em"

- "Còn gì đẹp hơn"

5. MV được yêu thích nhất:

- "Mục hạ vô nhân"

- "Sơn Thủy Khúc"

- "Bắc Bling"

- "Made in Vietnam"

- "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

6. Nam diễn viên sân khấu:

- Hùng Vương

- Hoàng Hải

- Trọng Nhân

- Đình Toàn

- Trương Hạ

7. Nữ diễn viên sân khấu:

- Lâm Vỹ Dạ

- Hồng Ánh

- NSƯT Tú Sương

- Bình Tinh

- Việt Hương

8. Diễn viên hài:

- Duy Khánh Zhou Zhou

- BB Trần

- Tự Long

- Quốc Thịnh

9. Vở diễn:

- Vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"

- Vở "Đảo hoa hậu"

- Vở "Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn"

- Vở "Dưới bóng giai nhân"

- Vở "Nơi kết thúc bắt đầu"

10. Chương trình nghệ thuật chính luận:

- Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - chủ đề "Bước vào kỷ nguyên mới"

- Concert "Tổ quốc trong tim"

11. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình:

- Liên Bỉnh Phát

- Steven Nguyễn

- Đỗ Nhật Hoàng

- Ma Ran Đô

- Nguyễn Phương Nam

12. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình:

- Băng Di

- Lê Hạ Anh

- Bích Ngọc

- Đinh Ngọc Diệp

- Lê Phương

13. Phim truyền hình:

- Phim "Mẹ biển"

- Phim "Cuộc chiến hạ lưu"

- Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2)

- Phim "Chiếc vòng ngọc bích"

14. Phim điện ảnh:

- Phim "Mưa đỏ"

- Phim "Nhà gia tiên"

- Phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"

- Phim "Tử chiến trên không"

- Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

15. Người dẫn chương trình:

- Vũ Mạnh Cường

- Anh Tuấn

- Trấn Thành

- Nguyên Khang

- Phí Linh

16. Chương trình truyền hình - nền tảng số:

- Chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

- Chương trình "Gia đình Haha"

- Chương trình "Running Man Việt Nam" mùa 3

- Chương trình "Em xinh say hi"

B.T.C

Bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Hồi hộp, căng thẳng 4 ngày cuối - Ảnh 2.

 

