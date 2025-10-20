HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo cáo của TAND tối cao "điểm tên" các đại án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hoàng Minh

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Việc xử lý nghiêm nhiều vụ án về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như vụ án Nhật Cường, Việt Á... được dư luận đánh giá cao.

Chiều 20-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, cho biết các tòa án đã thụ lý hơn 2,7 triệu vụ việc, tỉ lệ giải quyết đạt 97,64% (so với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 317.473 vụ việc, giải quyết tăng 310.121 vụ việc).

Báo cáo TAND tối cao về các đại án Nhật Cường , Việt Á và Tân Hoàng Minh - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Trí trình bày báo cáo trước Quốc hội chiều 20-10. Ảnh: Phạm Thắng

Trong đó, về vụ án hình sự, các tòa án đã thụ lý 461.603 vụ với 872.582 bị cáo; giải quyết, xét xử được 460.299 vụ với 867.550 bị cáo; vượt 11,72% so với chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội đề ra. Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội.

Tỉ lệ giải quyết các loại vụ việc năm sau đạt cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều thấp hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Các tòa án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hoàng Minh…, được dư luận đánh giá cao.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, theo ông Trí, cũng được chú trọng, đạt hiệu quả. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đạt tỉ lệ 99,95%.

Bên cạnh các kết quả tích cực, ông Lê Minh Trí cho biết hoạt động của các tòa án còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế như vẫn còn một số bản án, quyết định bị sửa; một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ.

Cùng với đó, một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn đến bị xử lý theo quy định của Đảng, của pháp luật…

Trong năm 2025, mô hình tổ chức bộ máy của TAND thực hiện theo mô hình 3 cấp gồm: TAND Tối cao, TAND cấp tỉnh và TAND khu vực, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

Với mô hình mới, Chánh án TAND Tối cao đã chỉ đạo tòa án tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao.

Chánh án TAND Tối cao cũng đã chỉ đạo đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn; đồng thời xử lý nghiêm cá nhân vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, nhất là hành vi lợi dụng công vụ để tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời gian tới, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh quyết tâm xây dựng tòa án nghiêm minh, liêm chính. Theo ông Trí, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Ngành tòa án đặt mục tiêu thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa phải chặt chẽ, thuyết phục, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định ngay từ giai đoạn sơ thẩm. Đồng thời, khắc phục ngay tình trạng bản án, quyết định bị sửa, hủy nhiều lần, tuyên không rõ, khó thi hành, kéo dài thời gian giải quyết vụ án để củng cố, xây dựng được lòng tin của nhân dân, của xã hội đối với ngành tòa án.

Tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án nhằm giải quyết nhanh và hiệu quả các tranh chấp, giảm thiểu xung đột xã hội và góp phần giảm áp lực công việc của các tòa án. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao, phấn đấu kết quả công tác năm sau phải cao hơn năm trước.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Mở ra chặng đường mới

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định 49 dự án luật, 4 nghị quyết và 13 nhóm nội dung quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(NLĐO) - Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục.

Quốc hội phòng chống tham nhũng kỳ họp thứ 10 đại án Tân Hoàng Minh
