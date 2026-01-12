HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam chạm trán đội chủ nhà

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả lượt trận cuối bảng A giữa U23 Việt Nam và chủ nhà Ả Rập Saudi lúc 23 giờ 30 ngày 12-1 sẽ phân định thứ hạng chung cuộc cùng tấm vé vào tứ kết

U23 Việt Nam toàn thắng hai lượt trận, dẫn đầu bảng A với khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi nhưng chưa chính thức giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua chủ nhà Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối, sẽ lấy suất đi tiếp với vị thế đội nhất bảng, tránh chạm trán đương kim vô địch Nhật Bản ở tứ kết.

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam chạm trán đội chủ nhà - Ảnh 1.

U23 Ả Rập Saudi quyết tâm thắng đậm U23 Việt Nam

Trong khi đó, nếu muốn vào tứ kết mà không phụ thuộc yếu tố bên ngoài, U23 Ả Rập Saudi cần thắng U23 Việt Nam với cách biệt tỉ số ít nhất là 3 bàn. Với hai màn trình diễn nhạt nhòa vừa qua, đoàn quân HLV Luigi Di Biagio khó thể hoàn thành nhiệm vụ này khi tiếp đón thầy trò ông Kim.

Đội chủ nhà thường được hưởng nhiều lợi thế khi thi đấu, gồm cổ động viên, sân nhà, điều kiện thời tiết.... Theo thông báo từ AFC, trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Saudi là ông Alexander George King.

"Vua áo đen" sinh năm 1992 người Úc được đánh giá cao năng lực chuyên môn, từng được bình chọn danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Australia (A-League). Ông cũng thường xuyên được AFC phân công bắt chính tại các giải đấu lớn trong khu vực.

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam chạm trán đội chủ nhà - Ảnh 2.

Trọng tài người Úc Alexander George King

Hỗ trợ cho trọng tài King là hai trợ lý trọng tài đồng hương gồm: James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trong khi đó, trọng tài thứ tư được AFC chỉ định là ông Zaid Thamer Mohammed (Iraq). Điều hành VAR là nữ trọng tài người Úc Katherine Jacewicz. Bà Jacewicz đạt chuẩn trọng tài FIFA từ năm 2011 và được xem là một trong những nữ trọng tài giàu kinh nghiệm của châu Á.

Việc AFC bố trí phần lớn các trọng tài trên sân có cùng quốc tịch được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp, trao đổi trong quá trình điều hành trận đấu, nhất là ở những thời điểm cần đưa ra quyết định nhanh và chính xác.

Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam chạm trán đội chủ nhà - Ảnh 3.

VAR được áp dụng ở tất cả các trận đấu thuộc Giải U23 châu Á 2026. Công nghệ hiện đại giúp trọng tài đưa ra những quyết định đúng và công tâm khi điều hành trận đấu. Ở giải này, U23 Việt Nam từng được hưởng 2 quả phạt đền 11m sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Ả Rập Saudi diễn ra lúc 23 giờ 30 phút (giờ Việt Nam). Điều này sẽ gây bất lợi cho các tuyển thủ Việt Nam vì sinh hoạt trái múi giờ và thời điểm này cũng khiến nhiệt độ trung bình thấp xuống.

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại

Tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà Ả Rập Saudi ở lượt bảng A lúc 23 giờ 30 phút ngày 12-1, tranh vé vào tứ kết Giải U23 châu Á

U23 Thái Lan giành 1 điểm đầu tay, nuôi hy vọng đi tiếp

(NLĐO) - U23 Thái Lan trải qua trận đấu giàu cảm xúc khi bị U23 Iraq dẫn bàn từ sớm, trước khi gỡ hòa ở phút 85 để giành lại 1 điểm, nuôi hy vọng đi tiếp.

Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam

(NLĐO) - Tỏa sáng ở trận chung kết SEA Games 33, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn trở thành trụ cột, trấn giữ tuyến giữa đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

VCK U23 châu Á U23 Ả Rập Saudi U23 Việt Nam Kim Sang-sik Giải U23 châu Á 2026
