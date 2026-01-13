HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Tường Phước

(NLĐO) - Vào sân từ hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng tạo ấn tượng, ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Saudi, vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

Sau trận ra quân thắng U23 Jordan, Nguyễn Đình Bắc bị căng cơ đùi và phải dự bị ở hai lượt trận cuối vòng bảng Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chân sút xứ Nghệ khiến lối chơi tấn công U23 Việt Nam trở nên khởi sắc, đa dạng và hiệu quả hơn.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bình chọn Cầu thủ xuất sắc - Ảnh 1.

Rạng sáng 13-1, Đình Bắc nén đau vào sân thi đấu khi đội nhà bị đối thủ lấn lướt. Bằng kỹ thuật cá nhân khá tốt, sự tự tin và lối chơi ngẫu hứng, Đình Bắc tiếp tục sắm vai "người hùng", tạo "siêu phẩm" bàn thắng giúp U23 Việt Nam thắng đội chủ nhà 1-0.

Toàn thắng ở vòng bảng một cách thuyết phục và vào tứ kết với vị thế nhất bảng A, Đình Bắc được bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau trận, anh cho rằng chiến thắng trước U23 Ả Rập Saudi là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.

"Thi đấu với đội chủ nhà luôn là thử thách khó đối với tất cả các đội bóng. U23 Việt Nam đã thi đấu đoàn kết, đồng lòng và đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng của toàn đội khi tham dự giải đấu lần này" - Đình Bắc chia sẻ.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bình chọn Cầu thủ xuất sắc - Ảnh 3.

Nói về bàn thắng quyết định, Đình Bắc tiết lộ đó là kết quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban huấn luyện. Đình Bắc nhận xét: "Trước khi vào sân trong hiệp 2, HLV Kim và các thầy trong Ban huấn luyện đã truyền đạt tinh thần phải chiến đấu hết mình, giữ cự ly đội hình hợp lý vì toàn đội đã trải qua hai trận với cường độ cao và gặp một số chấn thương.

Khi tấn công, chúng tôi được yêu cầu khai thác hai biên hoặc những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Bàn thắng của tôi đến từ đúng những phương án đã được chuẩn bị. Tôi xin cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội đã hỗ trợ để có được bàn thắng và 3 điểm quan trọng".

Tâm điểm của lượt đấu cuối bảng B lúc 23 giờ 30 ngày 13-1 là màn so tài giữa U23 UAE và U23 Syria. Hai đội bóng này đều có cùng 3 điểm sau 2 trận đã đấu nhưng UAE tạm xếp nhì bảng nhờ hơn Syria hiệu số bàn thắng bại, lần lượt là -1 và -3. Đội thắng trong cặp đấu này có thể là đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết.


U23 châu Á U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc HLV Kim Sang-sik
