Ông Suvir Loomba, Trưởng bộ phận Dịch vụ Chứng khoán Khu vực châu Á tại Tập đoàn Ngân hàng HSBC, cho biết động thái của FTSE gửi tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư toàn cầu rằng quốc gia xuất khẩu này có thể vượt qua những thách thức thương mại sắp tới.

Theo Financial Times, bà Wanming Du, Giám đốc chính sách chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại FTSE Russell, cho biết việc nâng hạng dự kiến sẽ là yếu tố cấu trúc tích cực cho thị trường vốn của Việt Nam. Điều này củng cố tiến bộ của đất nước hướng tới sự cởi mở hơn, thanh khoản được cải thiện và sự tham gia sâu hơn của các tổ chức.

Ông Marco Martinelli, quan chức cấp cao tại Công ty quản lý đầu tư Turicum Investment Management (Thụy Sĩ), nhận định: "Việc nâng hạng sẽ báo hiệu rằng Việt Nam đã giải quyết thành công các vấn đề tiếp cận thị trường bấy lâu nay và giờ đây được các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu công nhận là thị trường đáng đầu tư".

Theo Bloomberg, các nhà phân tích HSBC do ông Herald van der Linde dẫn đầu nhận định sự vượt trội của Việt Nam trong năm nay là rất đáng chú ý, đặc biệt khi so sánh với các thị trường khác vào thời điểm FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng thêm sau khi FTSE nâng hạng có thể không còn nhiều. Trước quyết định này, các nhà đầu tư đang băn khoăn liệu điều nay có trở thành động lực đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn không và liệu kỳ vọng về dòng vốn ngoại đổ vào ồ ạt có thực sự xảy ra ở thị trường chứng khoán quy mô 341 tỉ USD của Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, việc nâng hạng mang lại nhiều lợi ích dài hạn, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận Việt Nam đối với nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn, có quyền đầu tư đa dạng hơn. Các nhà đầu tư cũng cho rằng việc cho phép người nước ngoài tham gia đầu tư nhiều hơn sẽ giúp tăng khả năng thanh khoản của nền kinh tế.

Ông David Sol, giám đốc toàn cầu phụ trách chính sách của FTSE Russell, cho biết việc tái phân loại Việt Nam phản ánh quá trình triển khai các cải tiến quan trọng trong hạ tầng thị trường.

Theo Bloomberg, Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng từ tháng 9-2018 và trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều cải cách sâu rộng nhằm tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Theo kế hoạch, FTSE sẽ tiến hành đánh giá lại Việt Nam vào tháng 3 năm sau.

Theo ước tính của FTSE Russell, việc nâng hạng có thể bổ sung khoảng 6 tỉ USD dòng vốn nước ngoài được chuyển hướng vào Việt Nam. Trong khi đó, HSBC dự báo con số này ở mức 3,4 tỉ USD, đặc biệt khi xét đến thực tế rằng 38% quỹ đầu tư châu Á và 30% quỹ đầu tư thị trường mới nổi toàn cầu hiện đã nắm giữ cổ phiếu Việt Nam. HSBC cho rằng dòng vốn thực tế có thể nhỏ hơn và phân tán hơn do một phần dòng tiền đã được định vị trước khi nâng hạng chính thức.