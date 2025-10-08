HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Báo chí nước ngoài nói gì về sự kiện chứng khoán Việt Nam được nâng hạng?

Xuân Mai

(NLĐO) - Phát biểu trên báo chí nước ngoài, nhiều chuyên gia nhận định tích cực việc Tổ chức xếp hạng FTSE Russell tuyên bố chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Ông Suvir Loomba, Trưởng bộ phận Dịch vụ Chứng khoán Khu vực châu Á tại Tập đoàn Ngân hàng HSBC, cho biết động thái của FTSE gửi tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư toàn cầu rằng quốc gia xuất khẩu này có thể vượt qua những thách thức thương mại sắp tới.

Theo Financial Times, bà Wanming Du, Giám đốc chính sách chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại FTSE Russell, cho biết việc nâng hạng dự kiến sẽ là yếu tố cấu trúc tích cực cho thị trường vốn của Việt Nam. Điều này củng cố tiến bộ của đất nước hướng tới sự cởi mở hơn, thanh khoản được cải thiện và sự tham gia sâu hơn của các tổ chức.

Ông Marco Martinelli, quan chức cấp cao tại Công ty quản lý đầu tư Turicum Investment Management (Thụy Sĩ), nhận định: "Việc nâng hạng sẽ báo hiệu rằng Việt Nam đã giải quyết thành công các vấn đề tiếp cận thị trường bấy lâu nay và giờ đây được các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu công nhận là thị trường đáng đầu tư".

Báo chí nước ngoài nói gì về sự kiện chứng khoán Việt Nam được nâng hạng? - Ảnh 1.

Theo Bloomberg, các nhà phân tích HSBC do ông Herald van der Linde dẫn đầu nhận định sự vượt trội của Việt Nam trong năm nay là rất đáng chú ý, đặc biệt khi so sánh với các thị trường khác vào thời điểm FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng thêm sau khi FTSE nâng hạng có thể không còn nhiều. Trước quyết định này, các nhà đầu tư đang băn khoăn liệu điều nay có trở thành động lực đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn không và liệu kỳ vọng về dòng vốn ngoại đổ vào ồ ạt có thực sự xảy ra ở thị trường chứng khoán quy mô 341 tỉ USD của Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, việc nâng hạng mang lại nhiều lợi ích dài hạn, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận Việt Nam đối với nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn, có quyền đầu tư đa dạng hơn. Các nhà đầu tư cũng cho rằng việc cho phép người nước ngoài tham gia đầu tư nhiều hơn sẽ giúp tăng khả năng thanh khoản của nền kinh tế.

Ông David Sol, giám đốc toàn cầu phụ trách chính sách của FTSE Russell, cho biết việc tái phân loại Việt Nam phản ánh quá trình triển khai các cải tiến quan trọng trong hạ tầng thị trường.

Theo Bloomberg, Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng từ tháng 9-2018 và trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều cải cách sâu rộng nhằm tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Theo kế hoạch, FTSE sẽ tiến hành đánh giá lại Việt Nam vào tháng 3 năm sau.

Theo ước tính của FTSE Russell, việc nâng hạng có thể bổ sung khoảng 6 tỉ USD dòng vốn nước ngoài được chuyển hướng vào Việt Nam. Trong khi đó, HSBC dự báo con số này ở mức 3,4 tỉ USD, đặc biệt khi xét đến thực tế rằng 38% quỹ đầu tư châu Á và 30% quỹ đầu tư thị trường mới nổi toàn cầu hiện đã nắm giữ cổ phiếu Việt Nam. HSBC cho rằng dòng vốn thực tế có thể nhỏ hơn và phân tán hơn do một phần dòng tiền đã được định vị trước khi nâng hạng chính thức.

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán phản ứng thế nào sau khi Việt Nam nâng hạng?

Thị trường chứng khoán phản ứng thế nào sau khi Việt Nam nâng hạng?

(NLĐO) - Mở cửa phiên giao dịch sáng 8-10, sau thông tin Việt Nam chính thức nâng hạng chứng khoán, chỉ số chung có thời điểm vượt mốc 1.700 điểm

UBCKNN nói gì về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

(NLĐO)- UBCKNN cho rằng sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp

(NLĐO)- Việt Nam có thể thu hút hàng tỉ USD từ nước ngoài khi thị trường chứng khoán chính thức được FTSE Russell nâng hạng.

thị trường chứng khoán giá cổ phiếu người nước ngoài chứng khoán Việt Nam ngân hàng HSBC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo