Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì sau khi thị trường chứng khoán nâng hạng?

Ngày 8-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao đổi với báo chí sau khi tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.



Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng khi FTSE Russell đã chính thức ghi nhận và nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo Bộ trưởng, kết quả tích cực này là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính biểu dương nỗ lực không ngừng nghỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán trong suốt 2 năm vừa qua.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh việc TTCK được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. "FTSE chính thức nâng hạng không chỉ tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của chúng ta vào hệ thống tài chính quốc tế"- Bộ trưởng nêu rõ.

Song người đứng đầu Bộ Tài chính nhìn nhận, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển TTCK tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Nâng hạng đã đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Đề án Nâng hạng TTCK Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Theo đó, bên cạnh mục tiêu đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025, còn phải duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.

Do đó, việc FTSE công bố chính thức nâng hạng hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng thị trường vốn nói chung và TTCK sẽ chứng kiến một sự thay đổi về chất. Thị trường không chỉ đón nhận những vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đi với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp, tính công khai, minh bạch.

Qua đó, tạo thêm động lực cho cả cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư đều phải tự nâng tầm, góp phần đưa TTCK lên một tầm phát triển mới, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế đất nước.

Nhấn mạnh trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm, Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, nhằm xây dựng một TTCK ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, theo chuẩn mực hàng đầu quốc tế, đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.