Báo chí, truyền thông phải thực sự là dòng chủ lưu, tiên phong trên mặt trận tư tưởng và văn hóa

Chiều 21-1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - Nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới".

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trình bày tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN



Văn hóa Việt Nam là nguồn lực nội sinh quan trọng

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của con người Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đã nhấn mạnh phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phải thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai.

Còn tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Văn hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Văn hóa là năng lượng gốc của sự phát triển. Văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực "mềm" của quốc gia.

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tại tham luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu 3 định hướng lớn và 6 giải pháp.

Về 3 định hướng lớn. Một là, phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Phát triển văn hóa đặt trong mối quan hệ tổng thể gắn bó chặt chẽ, hài hòa với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xét đến cùng, sự phát triển của xã hội chính là sự phát triển của văn hóa và sự thăng hoa của văn hóa chính là đỉnh cao nhất của sự phát triển.

Hai là, văn hóa và con người là hai yếu tố có tác động gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa bắt đầu từ yếu tố của con người. Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, con người là chủ thể, được thụ hưởng thành quả văn hóa, là cội nguồn của sự sáng tạo. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách, năng lực của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.

Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Triển khai có hiệu quả hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là yếu tố quyết định tạo nên động lực sáng tạo, sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Ba là, văn hóa trong kỷ nguyên mới lấy hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì. Chỉ có phát huy cao độ nguồn lực con người, nội lực trong toàn dân, huy động mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội nỗ lực tham gia thì sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa mới có thể giành được thắng lợi. Đồng thời phải xử lý hài hòa các cặp quan hệ giữa xây và chống, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa đời sống thực và không gian ảo.

Gỡ điểm nghẽn về cơ chế đầu tư, đặt hàng, xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa

Về 6 giải pháp cụ thể, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển văn hóa. Con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực to lớn, trụ cột, là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vì vậy, phải xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới để đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước với nhiều trọng tâm: Bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người; nuôi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, trung thực, sáng tạo và kỷ cương.

Đặc biệt là tạo môi trường văn hóa lành mạnh để các giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng, lan tỏa và bảo vệ có hiệu quả trước các tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và không gian số. Việc đổi mới tư duy cần được thực hiện thông qua việc lồng ghép mục tiêu phát triển văn hóa con người trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự thống nhất trong toàn xã hội.

Giải pháp thứ hai là hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa và con người. Cần tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư cho văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số.

Đồng thời, chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế đầu tư, đặt hàng, xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các chính sách văn hóa với chính sách kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc. Song song với việc huy động nguồn lực, cần phải nâng cao năng lực của đội ngũ làm văn hóa, yếu tố con người trực tiếp tạo ra và dẫn dắt giá trị văn hóa của thời kỳ mới. Cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa, đặc biệt là năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, khả năng thích ứng với công nghệ số.

Những cán bộ hoạt động trong ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch cần phải làm tốt vai trò là "người gieo hạt văn hóa" như lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để những giá trị tốt đẹp được vun trồng, được bồi đắp từ những việc nhỏ.

Theo đó, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật phải có sức lay động lòng người. Mỗi vở diễn phải mang hơi thở của cuộc sống, mang tầm vóc của dân tộc và của thời đại. Mỗi cuốn sách phải mang "mật đời" trong đó để hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Di sản văn hóa sẽ trở thành tài sản.

Thể thao cho mọi người thực sự trở thành nền tảng tạo sự bứt phá cho thể thao thành tích cao mang vinh quang về cho Tổ quốc. Du lịch phải được phát triển theo hướng có chất lượng cao, tiếp tục là điểm sáng của du lịch thế giới.

Báo chí truyền thông phải thực sự là dòng chủ lưu, tiên phong trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, đóng góp xứng đáng để đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước.

Thứ tư, coi phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm và nâng cao chất lượng, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Phát triển hệ sinh thái này đòi hỏi phải có sự kết nối chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo, thị trường và công nghệ; đồng thời định vị và quảng bá thương hiệu văn hóa Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng cao.

Thứ năm, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đảm bảo an ninh văn hóa, an toàn thông tin, nâng cao năng lực chủ động trong không gian số. Xây dựng các nền tảng số, dữ liệu văn hóa, số hóa di sản, phát triển nội dung số do Việt Nam làm chủ và tăng cường các biện pháp bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Thứ sáu, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, chuyển đổi toàn diện tư duy giao lưu gặp gỡ sang hợp tác, tăng cường phát huy sức mạnh mềm của quốc gia. Trong đó, chú trọng việc xây dựng chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài nhằm định hướng tổng thể cho công tác truyền thông quốc gia, trong đó văn hóa được xác định là trụ cột quan trọng, là nội dung trung tâm để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Lấy thực tiễn cuộc sống người dân làm trung tâm, lấy sức mạnh tổng hợp của quốc gia làm cơ sở để viết tiếp câu chuyện Việt Nam trong kỷ nguyên mới.