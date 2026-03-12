Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 12-3, thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM), thông tin về phương án phòng ngừa xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin tại buổi họp báo.

Theo thượng tá Phương, căn cứ các chỉ đạo của Công an TPHCM, PC07 đã triển khai nhiều hoạt động để tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cuộc bầu cử.

PC07 đã tổ chức phối hợp với công an cấp xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức nắm tình hình, hướng dẫn chi tiết các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các đơn vị bầu cử, điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nói về công tác phòng cháy chữa cháy ngày bầu cử.

PC07 đã tổ chức 1.884 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các khu phố trên địa bàn 168 phường, Xã, đặc khu nhằm nâng cao ý thức cho Ban tổ chức và cộng đồng nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, PC07 phối hợp, hướng dẫn công an cấp xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 1.713 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm và các điểm bầu cử, điểm bỏ phiếu.

Đến nay 100% các điểm bỏ phiếu trên địa bàn đã được kiểm tra, hướng dẫn và đã đảm bảo các điều kiện về PCCC-CNCH.

Từ đây đến ngày bầu cử (chủ nhật, 15-3), PC07 sẽ tiếp tục tập trung triển khai rà soát, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH các địa điểm diễn ra bầu cử.

"Trong ngày bầu cử, PC07 thành lập 3 tổ công tác, có lãnh đạo phòng làm tổ trưởng thường trực tại 3 khu vực; huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương tại các địa bàn trọng điểm xử lý các vấn đề quan đến công tác PCCC và CNCH nếu có xảy ra trong thời gian bầu cử. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy nổ, sự cố trước, trong thời gian diễn ra bầu cử" - thượng tá Phương thông tin.