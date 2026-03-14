Sức khỏe

Bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm, trực cấp cứu và sẵn sàng ứng phó sự cố y tế trong thời gian diễn ra bầu cử.

Bộ Y tế ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm góp phần tổ chức cuộc bầu cử an toàn.

Bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử - Ảnh 1.

Ngành y tế Hà Nội ra quân, sẵn sàng phương án bảo đảm y tế cho ngày hội bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, ngành y tế tập trung phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp như thảm họa, sự cố hóa học, sinh học.

Bộ Y tế phối hợp UBND các tỉnh, thành chỉ đạo ngành y tế địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Các Sở Y tế tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch nếu xuất hiện trước hoặc trong thời gian bầu cử. Các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch được rà soát, củng cố để sẵn sàng triển khai khi cần.

Ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, chất lượng nguồn nước và triển khai các biện pháp phòng dịch tại cộng đồng. Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế và cơ sở y tế xây dựng phương án bảo đảm cấp cứu, điều trị. Các đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu phục vụ lực lượng tham gia bầu cử và người dân.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị phương án ứng phó các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Trường hợp xảy ra thảm họa, đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện sẽ được huy động.

Đối với các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, kế hoạch yêu cầu chuẩn bị 5-10 giường bệnh cùng thuốc và trang thiết bị thiết yếu để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người bệnh trong thời gian diễn ra bầu cử.

Tại Hà Nội, ngành y tế duy trì chế độ trực y tế 24/24 giờ. Các đội đáp ứng nhanh được củng cố, sẵn sàng thực hiện giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho các đại biểu và cán bộ phục vụ khi có yêu cầu.

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn và lau dọn các bề mặt tiếp xúc thường xuyên được thực hiện nghiêm ngặt.

Đồng thời, chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các khu vực này cũng được giám sát các chỉ số lý, hóa, vi sinh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử - Ảnh 3.

Người bệnh tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên tại khu vực niêm yết ở sảnh bệnh viện

Các bệnh viện cửa ngõ và trung tâm được lệnh chuẩn bị sẵn giường bệnh dự phòng, các đội cấp cứu lưu động luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường khi có lệnh điều động.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia bầu cử cần chủ động theo dõi sức khỏe; thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và tuân thủ hướng dẫn tại điểm bỏ phiếu. Nếu có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi nên thông báo cho cơ sở y tế để được tư vấn.

BHXH Việt Nam tăng cường phục vụ người dân dịp bầu cử

BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành yêu cầu bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ người dân trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, BHXH các địa phương phải chủ động tổ chức công việc, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ và thủ tục liên quan BHXH, BHYT, BHTN, không để chậm trễ hay tồn đọng hồ sơ. Rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn; thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

Cơ quan BHXH phối hợp với các cơ sở y tế bảo đảm quyền lợi người bệnh, kịp thời xử lý phản ánh về thủ tục, thời gian chờ đợi, việc cung ứng thuốc và vật tư y tế.


Bình Phú rực sắc cờ đỏ trước ngày hội bầu cử 15-3

Bình Phú rực sắc cờ đỏ trước ngày hội bầu cử 15-3

(NLĐO) - Cờ đỏ sao vàng phủ kín đường phố, phường Bình Phú sẵn sàng chào đón "Ngày hội non sông".

VIDEO: Cử tri ở 55 khu vực miền núi, biên giới đi bầu cử sớm

(NLĐO) - Sáng 13-3, cử tri tại 12 xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ Xây dựng yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước, trong và ngay sau ngày bầu cử

