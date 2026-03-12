Báo Nhân Dân ngày 11-3 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11.3.1951 - 11.3.2026) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Báo Nhân Dân.

"Trạm cảm biến" thông tin sắc bén

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải Phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử đầy thử thách, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân.

Trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư cho rằng Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn; cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò là vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng. "Báo Nhân Dân phải là "đơn vị xung kích", "lá chắn", "trạm cảm biến" thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu Báo Nhân Dân phát huy vai trò chủ lực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước. Quan tâm mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Báo Nhân Dân Ảnh: TTXVN

Đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy

Đánh giá cao những việc Báo Nhân Dân đã làm được trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ những công việc lớn, có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng, không thể làm theo cách cũ. Báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng. "Vì thế, báo phải đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy, nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ, gần gũi về ngôn ngữ" - Tổng Bí thư khẳng định.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị Báo Nhân Dân phải tập trung vào một số nội dung lớn như: Làm rõ con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đi sâu vào các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa, con người, đạo đức xã hội, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực ứng xử, lối sống, ý thức công dân; nâng chất lượng tuyên truyền đối ngoại.

Báo Nhân Dân phải coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trung tâm nhưng cách làm phải đổi mới rất mạnh mẽ; xây dựng lực lượng nòng cốt về đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng và trên báo chí chính luận một cách bài bản hơn. "Điều quan trọng là phải đổi tư duy đấu tranh: Không chỉ bác bỏ cái sai, mà phải kiến tạo cái đúng; không chỉ phản ứng, mà phải chủ động dẫn dắt; phải nói đúng thứ ngôn ngữ mà xã hội, nhất là giới trẻ có thể tiếp nhận..." - Tổng Bí thư phân tích.

Tổng Bí thư cũng đề nghị làm rõ hơn nữa tinh thần "Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân" trong điều kiện mới. Bên cạnh đó, phải giữ rất nghiêm kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; chống cho được xu hướng thương mại hóa, quảng cáo trá hình, thông tin lệch chuẩn...

"Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu là một "chiến sĩ" trên mặt trận thông tin; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, kỹ năng số hiện đại, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật cao". Tổng Bí thư TÔ LÂM

Chiếm lĩnh không gian số Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực để Báo Nhân Dân phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng để chiếm lĩnh không gian số, thực sự là tờ báo đi đầu về tính "chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại". "Đa phương tiện không phải để cho có đủ loại hình, đủ nền tảng, quan trọng nhất là từng nền tảng, loại hình phải phục vụ mục tiêu chính trị - tư tưởng và nhiệm vụ truyền thông hiệu quả hơn. Báo Đảng phải có nhịp điệu, chuẩn mực và vị thế riêng" - Tổng Bí thư nói.



