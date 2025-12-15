HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bảo hiểm thất nghiệp có nhiều thay đổi từ 1-1-2026

D.Thu

(NLĐO) - Luật Việc làm có hiệu lực từ năm 2026 với nhiều đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng diện bao phủ và tăng hỗ trợ thực chất cho người lao động.

Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi về bảo hiểm thất nghiệp, nhằm mở rộng bao phủ và tăng bảo vệ quyền lợi người lao động trong bối cảnh thị trường lao động linh hoạt.

Bảo hiểm thất nghiệp có nhiều thay đổi từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Tư vấn giúp người lao động lựa chọn việc làm, nghề nghiệp phù hợp. Ảnh: TTDVVL Hà Nội

Bổ sung hỗ trợ tiền ăn khi đào tạo nghề

Luật Việc làm quy định bốn chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm. Trong đó, chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm giữ nguyên như hiện hành.

Điểm mới là chế độ hỗ trợ học nghề được mở rộng thành hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề với nội dung phong phú hơn. Ngoài hỗ trợ học phí như trước, người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tham gia đào tạo.

Quy định này nhằm khuyến khích người thất nghiệp chủ động học nghề, đào tạo lại để sớm quay trở lại thị trường lao động, thay vì chỉ trông chờ vào trợ cấp tiền mặt.

Rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 39 Luật Việc làm quy định về mức hưởng, thời gian hưởng và thủ tục trợ cấp thất nghiệp. Thời gian hưởng không thay đổi so với luật hiện hành, song thời gian chờ để nhận trợ cấp được rút ngắn.

Cụ thể, người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ, thay vì ngày làm việc thứ 16 như trước. Như vậy, thời gian chờ giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, giúp người lao động sớm tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính sau khi mất việc.

Thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được áp dụng theo hai nhóm lao động: Nhóm hưởng lương do Nhà nước quy định (tối đa 5 lần mức lương cơ sở) và nhóm hưởng lương do doanh nghiệp quyết định (tối đa 5 lần mức lương tối thiểu vùng).

Bảo hiểm thất nghiệp có nhiều thay đổi từ 1-1-2026 - Ảnh 2.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh minh hoạ

Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cho tất cả người lao động là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Mở rộng hỗ trợ người sử dụng lao động

Luật mới cũng mở rộng các trường hợp người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động.

Ngoài trường hợp khó khăn do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế như hiện hành, doanh nghiệp còn được hỗ trợ khi chịu tác động của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; khi thực hiện quyết định di dời, thu hẹp sản xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và các trường hợp khác do Chính phủ quy định theo tình hình thực tế.

Tin liên quan

Khẩn trương chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vùng lũ

Khẩn trương chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vùng lũ

(NLĐO) - Bộ Nội vụ yêu cầu 9 địa phương vùng lũ giải quyết nhanh, chi trả đủ chế độ bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng hỗ trợ từ xa, giảm thủ tục cho người lao động

Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc

Năm 2025 kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

(NLĐO)- Trong 3 năm tới, khi thực hiện các chính sách mới của Luật Việc làm 2025, quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn

hỗ trợ người lao động trợ cấp thất nghiệp bảo vệ quyền lợi người lao động BHXH người sử dụng lao động BHTN bảo hiểm thất nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo