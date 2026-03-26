HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran sắp ra luật thu phí qua lại eo biển Hormuz

Xuân Mai

(NLĐO) - Theo các hãng tin Fars và Tasnim, quốc hội Iran đang tìm cách thông qua luật thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Truyền thông dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Dân sự Quốc hội Iran cho biết dự thảo luật đã được chuẩn bị và sẽ sớm được nhóm pháp lý của cơ quan lập pháp hoàn thiện.

Quan chức này cho biết: "Theo kế hoạch, Iran phải thu phí để đảm bảo an ninh cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Cũng giống như các hành lang khác, khi hàng hóa đi qua một quốc gia, phải trả thuế, eo biển Hormuz cũng là một hành lang. Chúng tôi đảm bảo an ninh cho khu vực và việc tàu thuyền hay tàu chở dầu trả thuế là điều bình thường".

Iran sắp ra luật thu phí qua lại eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Máy bay trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AP

Iran đang yêu cầu sự công nhận quốc tế về quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong khuôn khổ một trong 5 điều kiện để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra.

Trong khi đó, một ngày sau khi Hải quân Iran tuyên bố tàu USS Abraham Lincoln buộc phải thay đổi vị trí do hỏa lực từ một loạt tên lửa hành trình, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng làm rõ. Theo đó, tàu sân bay này vẫn đang tiếp tục các hoạt động tác chiến nhằm vào mục tiêu quân sự tại Iran trong khi di chuyển trên vùng biển khu vực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định: "Tàu USS Abraham Lincoln vẫn tiếp tục triển khai các phi vụ chống lại những mục tiêu quân sự tại Iran khi đang hoạt động trong khu vực".

Trước đó hôm 25-3, Hải quân Iran đưa ra cảnh báo trực tiếp tới Mỹ, tuyên bố rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang bị giám sát chặt chẽ và sẽ đối mặt với các cuộc tấn công tiềm tàng nếu tiếp cận lãnh thổ Iran.

Theo đài truyền hình quốc gia Press TV, Chuẩn đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cảnh báo tàu USS Abraham Lincoln luôn nằm trong tầm mắt của họ và sẽ bị lực lượng hải quân nước này tấn công nếu đi vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa Iran.

Mối đe dọa quân sự này diễn ra sau khi các quan chức quân sự cấp cao tại Tehran bác bỏ tầm ảnh hưởng của Mỹ, đồng thời mô tả những nỗ lực ngoại giao gần đây của Washington chỉ màn kịch giả tạo.

Press TV dẫn lời Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Tổng hành dinh Khatam al-Anbiya, cho rằng "quyền lực chiến lược" mà Mỹ từng phô trương giờ đây đã trở thành một "thất bại chiến lược".

Vệ binh Iran "gửi quà" cho Tổng thống Donald Trump

Vệ binh Iran "gửi quà" cho Tổng thống Donald Trump

(NLĐO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã viết thông điệp lên tên lửa nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ.

Iran tuyên bố phóng tên lửa đẩy lui nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln

(NLĐO) - Ngày 25-3, Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln, buộc "hạm đội hải quân Mỹ phải thay đổi vị trí".

VIDEO: Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-18 của Mỹ, CENTCOM bác bỏ

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu thành công một chiếc F-18 của Mỹ nhưng phía CENTCOM ngay lập tức phủ nhận.

đàm phán Iran thu phí eo biển Hormuz tàu USS Abraham Lincoln
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo