Iran sắp ra luật thu phí qua lại eo biển Hormuz

Truyền thông dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Dân sự Quốc hội Iran cho biết dự thảo luật đã được chuẩn bị và sẽ sớm được nhóm pháp lý của cơ quan lập pháp hoàn thiện.

Quan chức này cho biết: "Theo kế hoạch, Iran phải thu phí để đảm bảo an ninh cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Cũng giống như các hành lang khác, khi hàng hóa đi qua một quốc gia, phải trả thuế, eo biển Hormuz cũng là một hành lang. Chúng tôi đảm bảo an ninh cho khu vực và việc tàu thuyền hay tàu chở dầu trả thuế là điều bình thường".

Máy bay trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AP

Iran đang yêu cầu sự công nhận quốc tế về quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong khuôn khổ một trong 5 điều kiện để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra.

Trong khi đó, một ngày sau khi Hải quân Iran tuyên bố tàu USS Abraham Lincoln buộc phải thay đổi vị trí do hỏa lực từ một loạt tên lửa hành trình, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng làm rõ. Theo đó, tàu sân bay này vẫn đang tiếp tục các hoạt động tác chiến nhằm vào mục tiêu quân sự tại Iran trong khi di chuyển trên vùng biển khu vực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định: "Tàu USS Abraham Lincoln vẫn tiếp tục triển khai các phi vụ chống lại những mục tiêu quân sự tại Iran khi đang hoạt động trong khu vực".

Trước đó hôm 25-3, Hải quân Iran đưa ra cảnh báo trực tiếp tới Mỹ, tuyên bố rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang bị giám sát chặt chẽ và sẽ đối mặt với các cuộc tấn công tiềm tàng nếu tiếp cận lãnh thổ Iran.

Theo đài truyền hình quốc gia Press TV, Chuẩn đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cảnh báo tàu USS Abraham Lincoln luôn nằm trong tầm mắt của họ và sẽ bị lực lượng hải quân nước này tấn công nếu đi vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa Iran.

Mối đe dọa quân sự này diễn ra sau khi các quan chức quân sự cấp cao tại Tehran bác bỏ tầm ảnh hưởng của Mỹ, đồng thời mô tả những nỗ lực ngoại giao gần đây của Washington chỉ màn kịch giả tạo.

Press TV dẫn lời Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Tổng hành dinh Khatam al-Anbiya, cho rằng "quyền lực chiến lược" mà Mỹ từng phô trương giờ đây đã trở thành một "thất bại chiến lược".