Báo Người Lao Động đăng, phường cho dọn 1 tấn rác trên đường Phạm Văn Đồng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã thu gom toàn bộ rác thải trên tuyến đường Phạm Văn Đồng với khối lượng khoảng 1 tấn

Ngày 4-12, UBND phường Hạnh Thông, TPHCM đã có phản hồi với Báo Người Lao Động về bài viết "Nhiều đống rác to nằm la liệt trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM".

Phường đã dọn 1 tấn rác trên đường Phạm Văn Đồng; sẽ tuần tra chốt chặn, lắp camera để xử lý vi phạm - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp tiến hành thu gom rác trên đường Phạm Văn Đồng trong sáng 4-12

Cụ thể, ông Bành Văn Trần Vinh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hạnh Thông, đã thay mặt lãnh đạo phường gửi lời cảm ơn trước những phản ánh của Báo Người Lao Động.

Phường đã dọn 1 tấn rác trên đường Phạm Văn Đồng; sẽ tuần tra chốt chặn, lắp camera để xử lý vi phạm - Ảnh 2.

Có khoảng 1 tấn rác đã được thu gom tại tuyến đường Phạm Văn Đồng

Ông Bành Văn Trần Vinh cho biết sau khi nhận được phản ánh của Báo Người Lao Động, UBND phường Hạnh Thông đã nhanh chóng kiểm tra thực địa tại tuyến đường Phạm Văn Đồng. Song song đó, UBND phường đã liên hệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp tổ chức phối hợp thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường này.

Kết quả, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã thu gom toàn bộ rác thải trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ nút giao đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn đến nút giao đường Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định). Tổng khối lượng rác thu gom tại đây khoảng 1 tấn.

Phường đã dọn 1 tấn rác trên đường Phạm Văn Đồng; sẽ tuần tra chốt chặn, lắp camera để xử lý vi phạm - Ảnh 3.

Phường Hạnh Thông triển khai thu gom rác trên đường Phạm Văn Đồng

Về giải pháp, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng và Đô thị phường Hạnh Thông cho biết UBND phường sẽ có phân công các lực lượng xử lý trong tối hôm nay.

Sáng mai (ngày 5-12), UBND phường Hạnh Thông sẽ mời các đơn vị có liên quan để họp bàn phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác vệ sinh mặt đường trên tuyến đường đường Phạm Văn Đồng.

Cạnh đó, UBND phường sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức thực hiện công tác tuần tra chốt chặn, xử lý việc vứt rác không đúng nơi quy định tại tuyến đường này. Trong đó có việc lắp đặt hệ thống camera để giám sát, xử lý các đối tượng vứt rác không đúng nơi quy định.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hạnh Thông - trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM trước đây), xuất hiện nhiều đống rác to, kéo dài.

Phường đã dọn 1 tấn rác trên đường Phạm Văn Đồng; sẽ tuần tra chốt chặn, lắp camera để xử lý vi phạm - Ảnh 4.

Phường Hạnh Thông sẽ triển khai nhiều giải pháp để xử lý tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định

Những đống rác nằm dọc theo làn đường dành cho ô tô, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan. Rác được vứt bỏ tại đây với đủ loại: áo quần, vải, mút xốp, nệm, đồ dùng gia đình đã hư hỏng. Đặc biệt, còn có cả xác tủ lạnh, bồn cầu...

Dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng

Đường Phạm Văn Đồng với 12 làn xe, dài gần 14km, bắt đầu từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (thuộc quận Gò Vấp trước đây) đến nút giao Linh Xuân (thuộc TP Thủ Đức trước đây).

Phường đã dọn 1 tấn rác trên đường Phạm Văn Đồng; sẽ tuần tra chốt chặn, lắp camera để xử lý vi phạm - Ảnh 5.

Đường Phạm Văn Đồng trong ngày 3-12

Đây là tuyến đường quan trọng, kết nối giao thông từ sân bay Tân Sơn Nhất, các quận cũ như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP Thủ Đức của TPHCM với các tỉnh Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ). Tuyến đường này góp phần rất lớn trong việc giảm ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian đi lại cho hướng Đông Bắc TPHCM.


