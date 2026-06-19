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Thời sự Chính trị

Báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt"

PHAN ANH

(NLĐO)- Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những con người tận tâm cống hiến cho cộng đồng; công trình, sản phẩm sáng tạo thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Sáng 19-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 101 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026); lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2025-2026.

Dự lễ có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi; Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn - Trung ương Đoàn Vũ Văn Chúc; Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM Nguyễn Thị Như Ý.

Cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng

Phát biểu ôn lại truyền thống, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn cho biết cách đây 101 năm, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

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Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn phát biểu ôn truyền thống ngày 21-6. Ảnh: BTC

Hơn một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần nối liền ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

"Hòa trong dòng chảy vẻ vang ấy, Báo Sài Gòn Giải Phóng mang một dấu ấn lịch sử đặc biệt" - ông Nguyễn Khắc Văn khẳng định.

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Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức và Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam". Ảnh: BTC

Ngày 5-5-1975, chỉ 5 ngày sau khi miền Nam được giải phóng, Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản số đầu tiên. Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, Báo luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan của Đảng bộ TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng hành với quá trình xây dựng TPHCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong quá trình đổi mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng tập trung nâng cao chất lượng nội dung, phát triển kinh tế báo chí và tổ chức các chương trình, hoạt động xã hội có sức lan tỏa cao.

Từ một tờ báo in truyền thống, Báo đã từng bước chuyển mình thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Đồng thời, duy trì nhiều chương trình, giải thưởng giàu ý nghĩa như Nghĩa tình Trường Sơn, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Quả bóng vàng Việt Nam, Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường…

Tôn vinh những người tận tâm cống hiến

Tổng kết và trao giải cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt", Ban Tổ chức cho biết tiếp nối cuộc thi viết về Người tốt - Việc tốt, từ năm 2023, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt".

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những người tận tâm cống hiến cho cộng đồng, những công trình, sáng kiến và sản phẩm sáng tạo thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam. Qua đó, lan tỏa những câu chuyện đẹp, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng cống hiến.

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Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao giải Nhất cho cá nhân đoạt giải. Ảnh: BTC

Giai đoạn 2025-2026, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 400 tác phẩm bài viết và gần 100 tác phẩm video. Các tác phẩm dự thi đạt gần 3 triệu lượt xem và tương tác trên hệ sinh thái số của Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho thấy sức hấp dẫn của chủ đề và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Ban Tổ chức lựa chọn 72 tác phẩm vào vòng sơ khảo, gồm 51 bài viết và 21 video, đáp ứng xuất sắc tiêu chí về tính phát hiện nhân vật, chiều sâu nội dung và khả năng lan tỏa thông điệp tích cực.

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Lãnh đạo và Ban Tổ chức chúc mừng các tác giả đoạt giải. Ảnh: BTC

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả ở cả 2 thể loại bài viết và clip.

Cùng với đó, tác phẩm "Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội" của nhóm tác giả: Quốc Hưng - Minh Khoa - Phúc Vân nhận được số điểm cao nhất từ Ban Giám khảo, phản ánh sinh động hoạt động thiện nguyện, cống hiến vì cộng đồng và tôn vinh giá trị Việt.

Năm nay, Ban Tổ chức mở rộng đối tượng vinh danh, không chỉ tôn vinh các tác giả, nhà báo hay cộng tác viên đoạt giải mà còn mời chính các nhân vật điển hình xuất hiện trong tác phẩm đến tham dự với tư cách khách mời danh dự.

Lễ trao giải được thiết kế theo không gian truyền cảm hứng thông qua các phiên tọa đàm diễn ra ngay trên sân khấu. Sự đổi mới này nhằm đưa những câu chuyện đời thực, trí tuệ thực bước ra khỏi trang báo để đối thoại trực tiếp, biến buổi lễ thành một sự kiện truyền thông lan tỏa tự nhiên và mạnh mẽ.

Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Trung ương Đoàn phát động Cuộc thi "Tỏa sáng Giá trị Việt" giai đoạn 2026-2027. Bạn đọc có thể nắm chi tiết thông tin, thể lệ và theo dõi các tác phẩm dự thi trên Báo Sài Gòn Giải Phóng online: https://www.sggp.org.vn/toasanggiatriviet/


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