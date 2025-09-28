Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống

Nghệ An - Hà Tĩnh dự kiến là trọng tâm mà bão số 10 Bualoi giật cấp 15 đổ bộ vào đêm nay 28-9, rạng sáng mai 29-9. Chiều 28-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, người dân đang khẩn trương tổ chức chằng chống nhà cửa, tàu thuyền, chặt tỉa cây xanh. Các lực lượng chức năng cũng đang chạy đua với thời gian để di dời khẩn cấp hàng ngàn người dân sống trong những khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.

Người dân tranh thủ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ

Một người dân đang chằng chống nhà tại phường Cửa Lò

Người dân phường Thành Vinh chặt tỉa cây xanh vào chiều 28-9

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 28-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (PTDS) vừa ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường (cấp cơ sở) khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bão. Tổ chức rà soát, sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Người dân tranh thủ đắp các bao cát ngăn nước biển tràn vào khách sạn tại phường Cửa Lò

Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo, phân công các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.

Lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện ứng phó với bão số 10

Người dân được lực lượng chức năng sơ tán tới nơi an toàn

Từ 5 giờ ngày 27-9, Nghệ An đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời kêu gọi 2.891 phương tiện với gần 13.050 lao động vào 20 khu neo đậu an toàn. Các hồ đập thủy điện, thủy lợi được vận hành theo phương án phòng chống thiên tai đã phê duyệt; công tác bảo vệ đê điều, hộ đê cũng được triển khai.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán dân ở vùng ven biển, khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 28-9. Tính đến chiều 28-9, tỉnh Nghệ An đã sơ tán 2.030 hộ với 6.379 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.