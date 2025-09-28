Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống

Tin - ảnh- video: Đức Ngọc

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát đất liền, người dân hối hả chằng chống nhà cửa, tàu thuyền, chặt tỉa cây xanh.

Nghệ An - Hà Tĩnh dự kiến là trọng tâm mà bão số 10 Bualoi giật cấp 15 đổ bộ vào đêm nay 28-9, rạng sáng mai 29-9. Chiều 28-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, người dân đang khẩn trương tổ chức chằng chống nhà cửa, tàu thuyền, chặt tỉa cây xanh. Các lực lượng chức năng cũng đang chạy đua với thời gian để di dời khẩn cấp hàng ngàn người dân sống trong những khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống- Ảnh 1.

Người dân tranh thủ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống- Ảnh 2.

Một người dân đang chằng chống nhà tại phường Cửa Lò

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống- Ảnh 3.

Người dân phường Thành Vinh chặt tỉa cây xanh vào chiều 28-9

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 28-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (PTDS) vừa ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường (cấp cơ sở) khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bão. Tổ chức rà soát, sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Người dân tranh thủ đắp các bao cát ngăn nước biển tràn vào khách sạn tại phường Cửa Lò

Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo, phân công các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện ứng phó với bão số 10

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát: Người dân hối hả phòng chống- Ảnh 6.

Người dân được lực lượng chức năng sơ tán tới nơi an toàn

Từ 5 giờ ngày 27-9, Nghệ An đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời kêu gọi 2.891 phương tiện với gần 13.050 lao động vào 20 khu neo đậu an toàn. Các hồ đập thủy điện, thủy lợi được vận hành theo phương án phòng chống thiên tai đã phê duyệt; công tác bảo vệ đê điều, hộ đê cũng được triển khai. 

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán dân ở vùng ven biển, khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 28-9. Tính đến chiều 28-9, tỉnh Nghệ An đã sơ tán 2.030 hộ với 6.379 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.

Tin liên quan

Gió to, sóng lớn, người dân Hà Tĩnh "nín thở" trước giờ bão số 10 đổ bộ

Gió to, sóng lớn, người dân Hà Tĩnh "nín thở" trước giờ bão số 10 đổ bộ

(NLĐO) - Gió to rít liên tục, sóng lớn tại bãi biển Thạch Hải, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), khiến người dân nơi đây đang “nín thở” trước lúc bão số 10 đổ bộ.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi áp sát khiến sóng biển ở Hòn La (Quảng Trị) dâng cao dữ dội, chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán dân sống gần cảng.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại tỉnh Nghệ An.

tỉnh Nghệ An sạt lở đất khu vực nguy hiểm phòng chống bão công điện khẩn bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo