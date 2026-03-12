HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão Yagi, cơn bão từng gây thiệt hại rất nặng nề ở Việt Nam vào năm 2024, đã bị xóa tên, thay bằng tên Tomo.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 58 của ESCAP/WMO Typhoon Committee đang diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, các quốc gia thành viên đã tiến hành thảo luận và thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Xóa tên bão Yagi , thay bằng Tomo: Quyết định quan trọng từ ESCAP / WMO 2026 - Ảnh 1.

Bão Yagi gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Ninh

Theo cơ chế hoạt động của Ủy ban Bão, từ năm 2000, Trung tâm Khí tượng chuyên trách khu vực về bão - WMO Regional Specialized Meteorological Centre Tokyo - Typhoon Center chịu trách nhiệm gán tên và mã số bốn chữ số cho các xoáy thuận nhiệt đới đạt cấp bão nhiệt đới (tropical storm) trở lên trong khu vực. Danh sách tên bão được xây dựng từ các đề xuất của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Ủy ban Bão và được sử dụng luân phiên trong hoạt động theo dõi và dự báo bão.

Trong trường hợp một cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hoặc vì những lý do đặc biệt khác, quốc gia thành viên có thể đề nghị loại bỏ tên bão đó khỏi danh sách. Sau khi được chấp thuận, quốc gia đã đóng góp tên ban đầu sẽ đề xuất ba tên thay thế để Ủy ban Bão xem xét và lựa chọn tại các kỳ họp thường niên.

Tại phiên thảo luận của hội nghị lần này, các đại biểu đã xem xét 9 tên bão cần được thay thế và tiến hành lựa chọn theo nguyên tắc đồng thuận.

Kết quả, Ủy ban Bão đã thống nhất các tên thay thế như sau: Toraji, thay thế bằng Gaeguri; Kong-rey, thay thế Koki; Man-yi, thay thế bằng Dim-sum; Usagi, thay thế bằng Hebi; Yagi, thay thế bằng Tomo; Jebi, thay thế bằng Narae; Krathon, thay thế bằng Burapha; Trami, thay thế bằng Hoaban và Ewiniar, thay thế bằng Tirou.

Bão Yagi do Nhật Bản đặt tên, vào Biển Đông ngày 1-9-2024. Bão số 3 Yagi đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng vào trưa 7-9-2024 với gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 13 - 15, riêng trạm Bãi Cháy ở độ cao 34 m quan trắc được gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Đây được nhận định là bão mạnh nhất 30 năm trên Biển Đông, 70 năm trên đất liền Việt Nam. Yagi cũng là cơn bão có cường độ tăng rất nhanh (trong 24 giờ cường độ bão tăng 8 cấp) và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài, khi đổ bộ vào phía Đông của đảo Hải Nam (Trung Quốc) vẫn còn giữ cường độ siêu bão.

Tác động của bão Yagi tại Việt Nam bao gồm tác động trực tiếp của bão Yagi và một loạt các thảm họa thiên tai liên tiếp sau bão bao gồm lũ lụt, sạt lở đất và mưa lớn kéo dài tại miền Bắc. Bão Yagi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại trên 80 ngàn tỉ đồng về tài sản, làm hơn 300 người chết và mất tích.

Cùng với đó, tên "Hoaban" (Hoa Ban) do Việt Nam đề xuất đã được thông qua để thay thế cho tên bão Trami trong danh sách hiện hành. Hoa Ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận đề nghị của Philippines về việc ngừng sử dụng thêm một số tên bão khác do mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà các cơn bão này đã gây ra, bao gồm: Wipha, Co-May, Mitag, Ragasa, Bualoi, Kalmaegi và Fung-Wong. Các quốc gia đã đóng góp những tên bão này sẽ tiếp tục đề xuất các tên thay thế để Ủy ban Bão xem xét trong các phiên họp tiếp theo.

Tin liên quan

Năm 2026, bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới nước ta thế nào?

Năm 2026, bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới nước ta thế nào?

(NLĐO) - Năm 2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ tháng 3 đến tháng 7-2026 có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Thông tin mới về đoạn clip gây "bão" mạng xã hội ở Cà Mau

(NLĐO) - Tiếng khóc thất thanh của bé T.N.G.A. ở Cà Mau khi can ngăn người thân và hình ảnh cháu ngã gục do bị một vật ném trúng đầu khiến nhiều người xót xa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm khu tái định cư sau bão lịch sử số 13

(NLĐO) – Thăm khu tái định cư An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

