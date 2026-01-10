Nóng bỏng Siêu cúp Tây Ban Nha

Tái khẳng định sức mạnh

Real Madrid vượt qua đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid trận bán kết thứ 2 rạng sáng 9-1 với chiến thắng không hề dễ dàng. Federico Valverde ghi bàn sau khi "tịt ngòi" khá lâu, còn Rodrygo tiếp tục thể hiện phong độ cực kỳ chói sáng ở trận đấu thứ 5 liên tiếp anh góp mặt, bằng cả việc ghi bàn lẫn tham gia kiến tạo.

Vượt qua trận derby thủ đô, song Real Madrid vẫn không thể an tâm về hàng thủ chỉ giữ sạch lưới 2/11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Courtois, "Kền kền trắng" có lẽ khó lòng giành quyền đi tiếp. Atletico Madrid dứt điểm 22 lần cả trận nhưng chỉ đổi lại được 1 bàn thắng, điều mà chắc chắn Barcelona sẽ làm tốt hơn nhiều ở trận chung kết sắp tới.

Vắng “át chủ bài” Kylian Mbappé, Real Madrid khó chơi sòng phẳng với Barcelona. (Ảnh: LA LIGA)

Barcelona bước vào trận "El Clasico" thứ 2 của mùa giải với lợi thế lớn về mặt tâm lý. Trước khi để thua Real Madrid 1-2 tại La Liga hồi tháng 10-2025, đội bóng xứ Catalunya đã thắng liên tiếp 5 trận siêu kinh điển, trong đó có chiến thắng đậm đà 5-2 ở chung kết Siêu cúp mùa trước.

Hàng công Barcelona đã nã vào lưới Bilbao tới 5 bàn không gỡ ở bán kết, thế nên, vô cùng háo hức đòi lại món nợ thất bại ở Bernabeu 4 tháng trước trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt vì chấn thương.

Vì thế, trận "El Clasico" tại Jeddah được xem là cơ hội để Barcelona tái khẳng định sức mạnh ở những cuộc chạm trán đỉnh cao. Barca đang dẫn đầu La Liga sau chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, thể hiện sự ổn định và bản lĩnh đáng nể.

Bài kiểm tra năng lực

Tuy cũng chưa thật sự an tâm về hàng phòng ngự nhưng Barcelona vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào thủ môn Joan Garcia - người giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp kể từ khi tái xuất sau chấn thương. Trung vệ Ronald Araujo nhiều khả năng trở lại sau khi ổn định tâm lý thi đấu, còn "cố nhân" Joao Cancelo sẵn sàng tái xuất với bản hợp đồng cho mượn từ Al-Hilal, tuy nhiên, HLV Hansi Flick hẳn sẽ không vội vàng bỏ qua sự ổn định hiện tại của toàn đội.

Vẫn phải sử dụng Federico Valverde ở vai trò hậu vệ phải, còn chân sút chủ lực Kylian Mbappé chắc chắn vắng mặt thêm vài tuần, Real Madrid không có nhiều "át chủ bài" cho trận chung kết. Đó là lý do thầy trò HLV Alonso bỏ qua mục tiêu "đòi nợ" thất bại nặng nề ở trận chung kết mùa trước, thay vào đó, dồn sức cho trận đấu sinh tử rạng sáng 12-1.

Giới chuyên môn Tây Ban Nha đang đặt dấu hỏi về khả năng chiến thắng của Real Madrid trước Barcelona mà tỉ lệ dự đoán rất bất lợi theo các hãng. Truyền thông nước này còn cho rằng nếu Real Madrid sẩy chân ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Alonso khó lòng giữ được "ghế nóng" với bài kiểm tra năng lực nghiệt ngã nhất kể từ đầu mùa.

Đội bóng Hoàng gia hiện đứng thứ 2 tại La Liga và kỳ vọng danh hiệu này sẽ trở thành dấu ấn đầu tiên dưới thời HLV Alonso. Tuy nhiên, đối đầu với Barcelona đang đạt phong độ cao và dày dạn kinh nghiệm ở các trận chung kết cúp, Real Madrid chắc chắn sắp gặp thử thách cực đại.



