Thể thao

Real Madrid gặp khó trước đại chiến với Barcelona

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - “Kền kền trắng” đã giành vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha sau chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ.

Trong trận bán kết gặp Atletico Madrid tại Ả Rập Saudi, nhiều cầu thủ Real Madrid đã phải khập khiễng rời trận đấu vì quá tải thể lực. Trong đó, hàng phòng ngự vốn đã mỏng manh lại càng thêm trơ trọi giữa lịch thi đấu dày đặc. 

Theo thông báo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Antonio Rudiger gần như chắc chắn vắng mặt ở trận chung kết gặp Barcelona.

Real Madrid gặp khó trước đại chiến với Barcelona - Ảnh 1.

Hàng thủ Real Madrid sứt mẻ nghiêm trọng trước cuộc đại chiến với Barcelona

Trung vệ người Đức đã chơi tốt ở trận đấu vừa qua, đặc biệt trong những pha tranh chấp ở khu vực cấm địa của "Los Blancos". Tuy nhiên, Rudiger đã được thay ra ở phút 68 do chấn thương. 

Cùng lúc đó, Raul Asencio cũng phải rời sân, khiến hàng thủ 4 người của Real Madrid chỉ còn Ferland Mendy chơi đúng vị trí sở trường.

Nếu Rudiger không thể thi đấu trong trận "El Clasico" sắp tới, vị trí của anh có thể được đảm nhận bởi Dean Huijsen. 

Dù vậy, cựu cầu thủ của Bournemouth không được HLV Xabi Alonso sử dụng ở cuộc chạm trán mới đây dù cả Rudiger và Asencio đều phải rời sân sớm. 

Điều này cho thấy Huijsen chưa đạt thể trạng tốt nhất, và có thể sẽ không đủ khả năng đối mặt với hàng công mạnh mẽ của Barcelona.

Trong khi đó, David Alaba dường như nằm ngoài kế hoạch của chiến lược gia 44 tuổi. Khi mọi lựa chọn trung vệ thuần túy đều không khả thi, Real Madrid đứng trước viễn cảnh phải "sáng tạo" một trung vệ bất đắc dĩ cho trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Giữa một vài phương án ít ỏi, Aurelien Tchouameni và Alvaro Carreras được xem như 2 lựa chọn thực tế nhất. Với Tchouameni, ưu điểm là kinh nghiệm và sự chắc chắn. 

Cầu thủ người Pháp từng nhiều lần chơi ở vị trí trung vệ trong các tình huống khẩn cấp và đã thể hiện rất tốt trước Atletico Madrid.

Real Madrid gặp khó trước đại chiến với Barcelona - Ảnh 2.

Đội bóng HLV Hansi Flick vừa có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Athletic Bilbao

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Tchouameni đang là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa. Trước một Barcelona kiểm soát bóng tốt và pressing mạnh, việc rút anh khỏi khu vực giữa sân có thể khiến Real Madrid mất đi khả năng cân bằng thế trận.

Mặt khác, Carreras là phương án có nhiều khả năng được Xabi Alonso lựa chọn hơn. Anh đã không ít lần được đưa vào trung tâm hàng thủ mùa này vì "cơn bão" chấn thương của "Kền kền trắng". 

Mặc dù Real Madrid chưa từng giữ sạch lưới khi Carreras đá trung vệ, nhưng trong bối cảnh lực lượng hạn chế, hậu vệ người Tây Ban Nha lại là người ít ảnh hưởng nhất đến cấu trúc tổng thể của đội nếu rời vị trí sở trường.

Thầy trò HLV Xabi Alonso đang có 5 trận toàn thắng liên tiếp, nhưng chủ yếu nhờ vào những khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao đạt phong độ cao. 

Trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid chỉ giữ sạch lưới được 3 lần. Đáng chú ý, trong cuộc chạm trán đội bóng cùng thành phố mới đây, Atletico Madrid dứt điểm tới 22 lần nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Ở trận chung kết sắp tới, "Los Blancos" sẽ rất khó gặp được vận may như vậy khi Barcelona đang sở hữu hàng công được đánh giá mạnh nhất La Liga. Trong chuỗi 9 chiến thắng hiện tại của đội bóng HLV Hansi Flick, họ đều ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Nếu Asencio kịp bình phục và Huijsen đủ thể lực ra sân, Real Madrid sẽ tránh được kịch bản nguy hiểm nhất. Ngược lại, việc "sáng tạo" trung vệ cho trận "El Clasico" là điều khó tránh khỏi.

Hiện tại, ngôi sao Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện cùng đội sau chấn thương. Sự tái xuất của tiền đạo người Pháp mang lại hy vọng giành được danh hiệu đầu tiên mùa này cho "Los Blancos". 

Dù vậy, trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh chiến thuật của HLV Xabi Alonso. Khi "trung vệ" không còn là trung vệ, Real Madrid buộc phải tìm cách chiến thắng bằng sự thích nghi.

Trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12-1.


Barcelona Real Madrid Kylian Mbappe Siêu Cúp Tây Ban Nha HLV Xabi Alonso
