Thể thao

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham

Đông Linh (theo Premier League, mancityfc)

(NLĐO) – Man City suýt phải trả giá vì "công làm thủ phá" trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 trên sân của Fulham với một kỷ lục ghi bàn của Erling Haaland.

Chiến thắng thứ 19 liên tiếp ở những lần đối đầu cùng Fulham không xóa nhòa những sai sót chết người nơi hàng thủ Man City. Bốn trận liên tiếp, Man City đều bị thủng lưới từ 2 bàn mỗi trận dù các trụ cột hàng phòng ngự đều đã cùng xuất trận.

Sau khi vất vả cần tới bàn thắng phút bù giờ để đánh bại Leeds United cuối tuần qua, thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp tục hành trình bám đuổi đội đầu bảng Arsenal với tất cả sự tự tin khi hành quân đến London, làm khách tại sân Craven Cottage ở trận đấu sớm nhất vòng 14 Ngoại hạng.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 1.

Haaland cảnh báo hàng thủ Fulham từ phút thứ 6

Trước cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ quen thuộc, Man City nhập cuộc cực nhanh. Phút thứ 6, Erling Haaland đã đưa bóng trúng cột dọc trong tình huống mà anh đáng ra có thể ghi bàn. Tuy vậy, tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội tiếp theo ở phút 17 khi dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Jérémy Doku. Haaland chạm đến bàn thắng thứ 100 tại Premier League nhanh nhất trong lịch sử giải đấu – chỉ sau 111 trận.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 2.

.... và chính thức mở điểm ở phút 17, thiết lập kỳ tích ghi bàn ở Premier League

Phía Fulham, Emile Smith Rowe là nguồn cảm hứng chính khi buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải liên tục trổ tài cứu thua. 

Tuy nhiên, Man City vẫn tỏ rõ sự vượt trội. Phút 37, Haaland đóng vai kiến tạo với đường chuyền chọc khe cho Tijjani Reijnders tâng bóng qua đầu thủ môn Bernd Leno. 

7 phút sau, Phil Foden nã "đại bác" từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0. Fulham kịp thắp lại hy vọng khi Smith Rowe đánh đầu hiểm hóc rút ngắn cách biệt còn 1-3 ngay trước khi hiệp một khép lại.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 3.

Tijjani Reijnders ghi bàn...

Đầu hiệp hai, Man City tưởng chừng đã có thể kết thúc sớm số phận trận đấu. Phút 55, Foden hoàn tất cú đúp với cú dứt điểm từ góc hẹp, trước khi Doku sút bóng chạm Sander Berge đổi hướng bay vào lưới, nâng tỉ số lên 5-1. 

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1927, Man City ghi được 5 bàn trên sân Craven Cottage.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 4.

Phil Foden hoàn tất cú đúp

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 5.

Jeremy Doku giúp Man City dẫn trước 5-2

Dù vậy, Fulham không hề buông xuôi. Alex Iwobi sút xoáy tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm rút ngắn tỉ số còn 2-5. Sau tình huống Haaland đánh đầu trúng cột dọc, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 6.

Alex Iwobi cảnh báo hàng thủ Man City

Phút 72, Samuel Chukwueze tung cú vôlê chuẩn xác, ghi bàn đầu tiên trong màu áo Fulham. Không lâu sau, cầu thủ người Nigeria tiếp tục lập công lần thứ hai. 

Anh tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, trong bối cảnh Donnarumma xử lý thiếu an toàn, thu hẹp cách biệt chỉ còn 4-5.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham - Ảnh 7.

Samuel Chukwueze khiến các CĐV Man City kinh hoàng

Mười hai phút cuối, chưa kể thời gian bù giờ, là thời điểm Man City thực sự sống trong ác mộng. Cầu trường Craven Cottage mang đến sức ép khủng khiếp cho Man City mỗi khi chủ nhà Fulham tấn công dồn ép tìm bàn gỡ. 

Josh King đã có cơ hội vàng ở phút cuối nhưng cú dứt điểm bị phá trên vạch vôi, khép lại màn ngược dòng chưa trọn vẹn cho đội chủ nhà.

Đánh bại Fulham 5-4, Man City có chiến thắng thứ tư trong 5 vòng gần nhất, còn Fulham mới phải nhận thất bại thứ hai trên sân nhà ở mùa giải này.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United

(NLĐO) – Man City chật vật giành 3 điểm tại sân nhà Etihad trước Leeds United trong trận đấu mà Phil Foden tỏa sáng với cú đúp bàn thắng quyết định.

Man City – Leeds United: Erling Haaland quyết ghi bàn thứ 100

(NLĐO) - Tiếp đón Leeds United tại sân nhà đêm 29-11, Man City đối mặt với áp lực cực lớn sau hai thất bại chỉ trong vài ngày dưới tay Newcastle và Leverkusen.

Haaland sắp chạm mốc 100 bàn, Man City thắng nghiền ép Liverpool tại Etihad

(NLĐO) – Man City đánh dấu lần cầm quân thứ 1.000 của HLV Pep Guardiola bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Liverpool, củng cố vững chắc ngôi nhì Ngoại hạng.

Man City Erling Haaland Fulham Phil Foden Samuel Chukwueze vòng 14 Ngoại hạng Anh Fulham 4-5 Man City sân Craven Cottage
