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Pháp luật

Bắt 3 bảo vệ chung cư hành hung khách đến gửi xe

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong việc thanh toán mức phí gửi xe, nhóm bảo vệ chung cư New Horizon đã hành hung một số người ngay tại khuôn viên tòa nhà.

Ngày 17-6, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Anh Dũng (54 tuổi), Đặng Trung Hiếu (18 tuổi) và Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi), đều là bảo vệ tại chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt 3 bảo vệ chung cư New Horizon hành hung cư dân: Điều tra vụ việc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Các nghi phạm Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an cũng đang truy bắt Nguyễn Văn Minh (20 tuổi, quê Nghệ An), nghi phạm còn lại liên quan vụ việc, đồng thời kêu gọi người này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 15-6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm bảo vệ chung cư New Horizon xô xát, hành hung một số người ngay tại khuôn viên tòa nhà vào rạng sáng cùng ngày.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 14-6, anh T.M.H. (42 tuổi, trú Hà Nội) cùng vợ và hai con đến thăm người quen tại chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D. điều khiển ô tô đưa gia đình anh H. đến chung cư và gửi xe tại tầng hầm. Khi ra về, anh D. được thông báo mức phí gửi xe là 160.000 đồng. Cho rằng mức thu không hợp lý nên anh không đồng ý thanh toán.

Lúc này, Vũ Anh Dũng gọi Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng xuống hỗ trợ giải quyết. Quá trình trao đổi không đạt kết quả, hai bên xảy ra tranh cãi.

Một thời gian ngắn sau, anh H. cùng vợ xuống khu vực hầm xe. Nguyễn Văn Minh cũng có mặt tại hiện trường. Giữa Minh, anh H. và tài xế tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Các bên sử dụng điện thoại ghi hình sự việc.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Minh đã dùng chân đá văng điện thoại của anh H. rồi đánh nhiều lần vào mặt nạn nhân.

Sau đó, Dũng, Hiếu và Minh tiếp tục sử dụng hung khí tấn công tài xế N.M.D. và anh T.M.H. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra khỏi khu chung cư, tri hô người dân hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương vào cuộc điều tra, trích xuất dữ liệu camera an ninh, đồng thời đưa Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng về trụ sở làm việc.

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