Thời tiết TP HCM hôm nay, 28-10: Tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích trời vẫn có nắng gián đoạn vào buổi sáng, khá oi bức. Chiều và tối, khả năng mưa rào và dông rải rác đến cục bộ vẫn duy trì ở nhiều nơi, cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh.
Người dân được khuyến cáo mang áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6- 7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Bình luận (0)