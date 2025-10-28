Cảnh tượng bên trong Bệnh viện Trung ương Huế sau cơn lũ dữ

Sáng 28-10, khi nước lũ đang rút, Bệnh viện Trung ương Huế đã huy động cán bộ, công nhân viên khẩn trương dọn lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường để phục vụ khám chữa bệnh. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết chủ trương là "lũ rút đến đâu dọn dẹp sạch đến đó".
Lúc 8 giờ, nước trên sông Hương tại Kim Long rút xuống còn 4,6 m, sông Bồ còn 4,85 m, khu vực trung tâm TP Huế lũ đang xuống chậm.
Trước đó, chiều 27-10, mưa lớn kéo dài khiến khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế ngập sâu trong nước. Nước lũ tràn vào nhiều khoa phòng tầng 1 như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và Trung tâm Tim mạch. Trước tình hình này, bệnh viện đã khẩn trương di chuyển bệnh nhân, thiết bị y tế và hồ sơ lên tầng cao để đảm bảo an toàn.
