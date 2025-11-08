Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tại Đà Nẵng sau 3 năm trốn truy nã

Ngày 8-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Đình Quý (SN 1986, trú tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng

Trước đó, từ nguồn tin về tội phạm của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến Quý và một người dân trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng (cũ), có hành vi gian dối trong việc nộp và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác minh.

Quá trình giải quyết nguồn tin, đối tượng Quý đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Sau 3 năm lẩn trốn, Quý đã bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tháng 5-2015, lợi dụng chức vụ khi đó là cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (cũ), Quý cấu kết với ông H. (trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (cũ), lấy thông tin thửa đất có diện tích 298m2 đã được cấp sổ đỏ, để tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho thửa đất khác.

Lợi dụng thông tin thửa đất nêu trên, Quý đo đạc, vẽ sơ đồ thửa đất khác để lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ với diện tích hơn 252m2 tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam (cũ) cho vợ chồng ông H.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông Quý và các cá nhân liên quan khác đã gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.