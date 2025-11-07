HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến bỏ trốn ngày 20-5, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 7-11, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã vận động đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến (SN 1971, ngụ khu phố 1, phường Quảng Trị) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến đã đến Công an phường Quảng Trị đầu thú. Ảnh: Anh Tuấn

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến

Võ Hữu Chiến là đối tượng bị truy nã thuộc diện nguy hiểm theo quyết định truy nã ngày 21-10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định truy nã, đối tượng Võ Hữu Chiến đã bỏ trốn ngày 20-5.

Công an phường Quảng Trị đã vận động, thuyết phục đối tượng Võ Hữu Chiến đến Công an phường đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện đơn vị này đang hoàn tất các thủ tục ban đầu để bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.


Đối tượng chính trong chuyên án lớn nhất lịch sử, buôn bán hơn 32.000 bánh heroin ra đầu thú

Đối tượng chính trong chuyên án lớn nhất lịch sử, buôn bán hơn 32.000 bánh heroin ra đầu thú

(NLĐO)- Nguyễn Huy Khánh đối tượng chính trong chuyên án ma tuý 006-N đã ra đầu thú mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo

(NLĐO) - Một thanh niên bị Công an TP HCM truy nã tội "Gây rối trật tự công cộng" đã ra đầu thú tại TP Cần Thơ sau khi đọc báo

2 người xuất cảnh trái phép bị bắt, nhiều người liên quan ra đầu thú

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc, đến nay đã có 4 người đến xin đầu thú, trong đó có 2 người phụ nữ trẻ

cơ quan Cảnh sát điều tra công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản truy nã tỉnh Quảng trị đối tượng truy nã truy nã nguy hiểm công an phường
