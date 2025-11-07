Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú

Ngày 7-11, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã vận động đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến (SN 1971, ngụ khu phố 1, phường Quảng Trị) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến đã đến Công an phường Quảng Trị đầu thú. Ảnh: Anh Tuấn

Võ Hữu Chiến là đối tượng bị truy nã thuộc diện nguy hiểm theo quyết định truy nã ngày 21-10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định truy nã, đối tượng Võ Hữu Chiến đã bỏ trốn ngày 20-5.

Công an phường Quảng Trị đã vận động, thuyết phục đối tượng Võ Hữu Chiến đến Công an phường đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện đơn vị này đang hoàn tất các thủ tục ban đầu để bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.



