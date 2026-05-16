Bắt đầu khảo sát mở thông tuyến đường xuyên núi Lớn ở Vũng Tàu dài hơn 10 km

Ngày 16-5, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an và đại diện Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu khảo sát thực địa để triển khai kế hoạch mở thông suốt tuyến đường xuyên núi Lớn dài hơn 10 km.

Theo phương án được thống nhất, hai điểm đấu nối chiến lược sẽ được mở để kết nối liên thông tuyến đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú. Một điểm đấu nối từ đường Vi Ba vào cổng phía Nam Khu du lịch Hồ Mây và một điểm phía Bắc khu du lịch.

Lực lượng chức năng khảo sát để kết nối thông suốt tuyến đường

Đáng chú ý, hệ thống đường giao thông nội bộ hiện hữu của Khu du lịch Hồ Mây sẽ được sử dụng phục vụ mục đích công cộng, hình thành tuyến giao thông xuyên suốt từ đường Vi Ba sang hẻm 444 Trần Phú.

Trước đó, địa phương đã có văn bản gửi doanh nghiệp và các đơn vị để triển khai phương án kết nối liên thông tuyến đường đoạn Km4+00 đến Km5+00 nhằm phục vụ người dân, du khách và công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Kiểm tra và đánh dấu thực địa để chuẩn bị triển khai kế hoạch

Theo UBND phường Vũng Tàu, việc khơi thông tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ, leo núi, ngắm cảnh mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sau khi kết nối, lực lượng chức năng có thể cơ động nhanh hơn khi xảy ra sự cố cháy rừng trên núi Lớn.

Việc mở thông tuyến đường xuyên núi Lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Vũng Tàu, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.