Vùng miền Đông Nam Bộ

Bắt đầu khảo sát mở thông tuyến đường xuyên núi Lớn ở Vũng Tàu dài hơn 10 km

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị khảo sát thực tế để mở thông đường xuyên núi Lớn, kết nối các điểm du lịch và phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 16-5, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an và đại diện Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu khảo sát thực địa để triển khai kế hoạch mở thông suốt tuyến đường xuyên núi Lớn dài hơn 10 km.

Theo phương án được thống nhất, hai điểm đấu nối chiến lược sẽ được mở để kết nối liên thông tuyến đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú. Một điểm đấu nối từ đường Vi Ba vào cổng phía Nam Khu du lịch Hồ Mây và một điểm phía Bắc khu du lịch.

Vũng Tàu khảo sát để mở thông tuyến đường xuyên Núi Lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khảo sát để kết nối thông suốt tuyến đường

Đáng chú ý, hệ thống đường giao thông nội bộ hiện hữu của Khu du lịch Hồ Mây sẽ được sử dụng phục vụ mục đích công cộng, hình thành tuyến giao thông xuyên suốt từ đường Vi Ba sang hẻm 444 Trần Phú.

Trước đó, địa phương đã có văn bản gửi doanh nghiệp và các đơn vị để triển khai phương án kết nối liên thông tuyến đường đoạn Km4+00 đến Km5+00 nhằm phục vụ người dân, du khách và công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Vũng Tàu khảo sát để mở thông tuyến đường xuyên Núi Lớn - Ảnh 2.

Kiểm tra và đánh dấu thực địa để chuẩn bị triển khai kế hoạch

Theo UBND phường Vũng Tàu, việc khơi thông tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ, leo núi, ngắm cảnh mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sau khi kết nối, lực lượng chức năng có thể cơ động nhanh hơn khi xảy ra sự cố cháy rừng trên núi Lớn.

Việc mở thông tuyến đường xuyên núi Lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Vũng Tàu, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

Vũng Tàu khảo sát để mở thông tuyến đường xuyên Núi Lớn - Ảnh 3.

Khi được mở thông, không chỉ phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng mà còn kết nối các điểm du lịch

Vũng Tàu: Xuất hiện khỉ lạ đeo vòng cổ, bới thức ăn trên bàn khiến du khách hoảng hốt

(NLĐO)- Một con khỉ trên cổ được đeo chiếc vòng, bất ngờ xuất hiện leo lên bàn bới thức ăn tại một quán ăn trên đường Vi Ba, khu vực Núi Lớn, phường Vũng Tàu

Hình ảnh rong biển phủ kín Bãi Sau, người dân Vũng Tàu tranh thủ nhặt về

(NLĐO)- Những ngày qua, rong biển bất ngờ dạt vào bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu dày đặc, người dân thi nhau nhặt mang về phơi khô

Hơn 70.000 người "phủ kín" bãi biển Vũng Tàu trong ngày 30-4

(NLĐO)- Bãi biển Vũng Tàu chật kín du khách, hàng chục ngàn người đổ về tắm biển, vui chơi, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Vũng Tàu khu du lịch Núi Lớn Cáp treo Vũng Tàu TPHCM hẻm 444 Vi Ba thông núi Lớn
