Sau thất bại ở derby Wear-Tyne với Sunderland hồi tuần trước, Newcastle nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng gây sức ép lên đội khách Chelsea. Ngay phút thứ 4, thủ môn Robert Sánchez xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành của Anthony Gordon phía Newcastle nhưng ngay lập tức, Nick Woltemade băng vào đá bồi tung lưới trống, mở tỉ số cho đội chủ nhà.



Nick Woltemade mở tỉ số sớm cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp Newcastle thi đấu cực kỳ hưng phấn. Phút 20, Woltemade hoàn tất cú đúp bằng pha chạm bóng tinh tế từ đường tạt xoáy của Gordon. Sau khi VAR kiểm tra khá lâu, bàn thắng được công nhận, giúp Newcastle dẫn 2-0 và tiền đạo người Đức có pha lập công thứ 7 từ đầu mùa.

Ngôi sao tuyển Đức có cú đúp sau 20 phút

Chelsea dần lấy lại thế trận về cuối hiệp một, nhưng không thể rút ngắn cách biệt. Trong khi đó, Newcastle thậm chí suýt khép lại hiệp đấu với cách biệt tỉ số lớn hơn nếu Woltemade tận dụng tốt cơ hội được đồng đội tạo ra trước khung thành Chelsea.

Reece James sút phạt, tạo siêu phẩm

Hiệp hai chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của đội khách đến từ London. Phút 49, đội trưởng Reece James thắp lại hy vọng cho "The Blues" bằng cú sút phạt kỹ thuật, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng này giúp Chelsea chơi tự tin hơn, trong khi Newcastle tiếp tục bộc lộ điểm yếu quen thuộc khi không giữ được lợi thế dẫn bàn.

Chelsea lên tinh thần trông thấy

Phút 66, Chelsea tìm được bàn gỡ hòa. Từ đường phát bóng dài của thủ môn Robert Sánchez, João Pedro xử lý một chạm khéo léo, loại bỏ hậu vệ Malick Thiaw trước khi băng xuống đối mặt và dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Aaron Ramsdale, quân bình tỉ số 2-2.

Joao Pedro giật lại 1 điềm từ đội chủ nhà

Những phút cuối diễn ra căng thẳng với thế trận đôi công. Reece James kịp thời lăn xả ngăn cú dứt điểm mười mươi của Harvey Barnes, trước khi chính anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định cho Chelsea. Bên phía Newcastle, Anthony Elanga cũng suýt trở thành người hùng, nhưng cú cứa lòng ở phút bù giờ lại đi chệch cột dọc.

Newcastle tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng

Trận hòa này khiến Newcastle tiếp tục chuỗi 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, đánh rơi lợi thế lớn để có thể vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Họ cũng là đội đánh rơi điểm số nhiều nhất tại Giải Ngoại hangj Anh - 13 điểm - khi có lợi thế dẫn bàn trong trận.

Trong khi đó, Chelsea của Enzo Maresca có thể hài lòng với màn trình diễn ở hiệp hai, qua đó vẫn giữ vị trí thứ tư dù chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất.