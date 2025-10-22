Bắt giữ người đàn ông đâm xe vào hàng rào an ninh ngoài Nhà Trắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bắt giữ người đàn ông đâm xe vào hàng rào an ninh ngoài Nhà Trắng

Xuân Mai

(NLĐO) - Hiện chưa rõ động cơ và danh tính của người đàn ông đâm xe vào hàng rào an ninh ngoài Nhà Trắng tối 21-10 (giờ địa phương).

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi đâm xe vào hàng rào an ninh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington - Mỹ hôm 21-10.

Sở Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc sau khi vụ việc xảy ra tại cổng an ninh ở lối vào khu phức hợp lúc hơn 22 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Bắt người đàn ông đâm xe vào hàng rào Nhà Trắng - Ảnh 1.

Chiếc xe đâm vào cổng an ninh ở lối vào khu phức hợp vào khoảng hơn 22 giờ 30 phút (giờ địa phương). Ảnh: X

Các đặc vụ lập tức bắt giữ tài xế, hiện vẫn chưa xác định danh tính người này. Chiếc xe liên quan đã bị khám xét và sau đó được xác định là an toàn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy robot dò bom kiểm tra chiếc xe.

Theo tờ Metro, Tổng thống Donald Trump ở trong Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ đâm xe. Ông đã chiêu đãi tiệc các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong động thái thể hiện sự đoàn kết trong cuộc chiến ngân sách đang khiến chính phủ đóng cửa từ đầu tháng 10.

Theo hãng tin AP, các nhà chức trách vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào về vụ việc, danh tính tài xế cũng như bất kỳ động cơ tiềm ẩn nào.

Khu vực lân cận gần góc đường 17 và đường E bị phong tỏa cho đến khi cảnh sát kéo chiếc xe nói trên đi. Sở Mật vụ Mỹ cho biết cuộc điều tra vụ việc đang tiếp tục.

Tin liên quan

Ông Donald Trump “dội gáo nước lạnh” vào thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Hungary

Ông Donald Trump “dội gáo nước lạnh” vào thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Hungary

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 21-10 cho biết kế hoạch về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn.

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp cứng rắn đến Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng việc Tehran có cơ sở hạt nhân hay không thì chẳng liên quan gì đến Mỹ.

Nga thẳng thừng từ chối đề xuất của ông Donald Trump, trút đòn cực mạnh vào Ukraine

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 20-10 cho biết lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc theo các tiền tuyến hiện tại ở Ukraine vẫn không thay đổi.

Donald Trump Nhà Trắng đóng cửa chính phủ sở mật vụ Mỹ đâm xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo