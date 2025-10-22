Bắt giữ người đàn ông đâm xe vào hàng rào an ninh ngoài Nhà Trắng

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi đâm xe vào hàng rào an ninh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington - Mỹ hôm 21-10.

Sở Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc sau khi vụ việc xảy ra tại cổng an ninh ở lối vào khu phức hợp lúc hơn 22 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Chiếc xe đâm vào cổng an ninh ở lối vào khu phức hợp vào khoảng hơn 22 giờ 30 phút (giờ địa phương). Ảnh: X

Các đặc vụ lập tức bắt giữ tài xế, hiện vẫn chưa xác định danh tính người này. Chiếc xe liên quan đã bị khám xét và sau đó được xác định là an toàn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy robot dò bom kiểm tra chiếc xe.

Theo tờ Metro, Tổng thống Donald Trump ở trong Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ đâm xe. Ông đã chiêu đãi tiệc các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong động thái thể hiện sự đoàn kết trong cuộc chiến ngân sách đang khiến chính phủ đóng cửa từ đầu tháng 10.

Theo hãng tin AP, các nhà chức trách vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào về vụ việc, danh tính tài xế cũng như bất kỳ động cơ tiềm ẩn nào.

Khu vực lân cận gần góc đường 17 và đường E bị phong tỏa cho đến khi cảnh sát kéo chiếc xe nói trên đi. Sở Mật vụ Mỹ cho biết cuộc điều tra vụ việc đang tiếp tục.