Pháp luật

Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo vì giấu "thứ nguy hiểm" trong cabin

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong lúc tuần tra, cảnh sát phát hiện xe đầu kéo có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra cabin, lực lượng chức năng bất ngờ thu giữ gần 2.000 viên ma túy.

Bắt tài xế xe đầu kéo giấu ma túy trong cabin tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ do mua bán trái phép chất ma tuý

Ngày 22-12, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Ninh Châu, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường F325, đoạn qua phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác gồm Công an xã Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Ninh Châu phát hiện một xe ô tô đầu kéo có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Phương tiện bị kiểm tra là xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 73H-000.17, kéo theo rơ moóc 73R-00.778. Thời điểm này, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tiến Thành (SN 1992, trú tại phường Đồng Thuận).

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Tiến Thành đã tự nguyện giao nộp một túi nilon được cất giấu dưới ghế cabin bên phụ. Bên trong túi có 10 gói nilon màu xanh, chứa gần 2.000 viên nén màu hồng và màu xanh.

Qua đấu tranh ban đầu, Thành khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được đối tượng mua từ một người không rõ lai lịch để vừa sử dụng, vừa bán lại cho các lái xe khi có nhu cầu.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(NLĐO) - Sau khi Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, phụ huynh đã đưa con em mình đến trường, nề nếp dạy và học đã ổn định sau nhiều lần gián đoạn.

(NLĐO) - Trong không gian linh thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(NLĐO) - Sau thời gian lẩn trốn, Phan Công Hoài Giang - đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép ma túy tại King Club Quảng Bình, đã ra đầu thú

Quảng Trị vận chuyển ma túy tài xế xe đầu kéo ma túy tổng hợp hồng phiến Công an Quảng Trị Nguyễn Tiến Thành PHƯỜNG ĐỒNG THUẬN bắt giữ tài xế xe đầu kéo giấu ma túy trong cabin
