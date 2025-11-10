HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt nghi phạm đâm chết người nghi do ghen tuông ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)- Chỉ sau 3 giờ gây án, Công an Đồng Nai đã bắt giữ hung thủ khi ngườ này đang lẩn trốn ở TP HCM.

Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tam giữ đối tượng H.P.A. (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra liên quan vụ án mạng trên địa bàn xã Phước Thái.

Án mạng ghen tuông ở Đồng Nai: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ gây án - Ảnh 1.

Đối tượng A. bị công an bắt giữ

Vào khoảng 21 giờ tối 7-11, Công an xã Phước Thái tiếp nhận tin báo về vụ “xâm phạm nhân thân” tại tổ 10, ấp Long Phú. Nạn nhân là anh P.T.T. (SN 1985, ngụ ấp 1B, xã Phước Thái) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, nguy kịch. Do vết thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Phước Thái nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, xác minh nhân thân đối tượng và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét.

Án mạng ghen tuông ở Đồng Nai: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ gây án - Ảnh 2.

Con dao gây án

Sau 3 giờ gây án, đối tượng H.P.A. đã bị bắt công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ, TP HCM.

Khám người đối tượng, lực lượng công an thu giữ một dao bấm tự chế (hung khí gây án) cùng hai điện thoại di động. Tại cơ quan công an, H.P.A. khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông, đã dùng dao đâm một nhát vào đùi phải của anh T. khiến nạn nhân tử vong.

