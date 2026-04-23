Lao động

Bất ngờ số người tử vong mỗi năm do môi trường làm việc tiêu cực

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hơn 840.000 người tử vong mỗi năm liên quan những lý do như thời giờ làm việc kéo dài, bất ổn việc làm và quấy rối tại nơi làm việc, theo ILO.

Hơn 840.000 người tử vong mỗi năm trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc, như thời giờ làm việc kéo dài, bất ổn việc làm và quấy rối, theo báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

840.000 ca tử vong mỗi năm do áp lực từ môi trường làm việc tiêu cực - Ảnh 1.

Môi trường làm việc tiêu cực là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Ảnh minh hoạ: Internet

Các rủi ro này chủ yếu gắn với bệnh tim mạch và rối loạn tâm thần, trong đó có tự tử. Báo cáo cho thấy gần 45 triệu năm sống điều chỉnh theo mức độ bệnh tật (DALYs) bị mất đi mỗi năm, phản ánh số năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật, khuyết tật hoặc tử vong sớm.

ILO ước tính các rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc gây tổn thất kinh tế tương đương 1,37% GDP toàn cầu mỗi năm.

Trong báo cáo "Môi trường làm việc tâm lý - xã hội: Diễn biến toàn cầu và định hướng hành động", ILO nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của cách thức thiết kế, tổ chức và quản lý công việc đối với an toàn, sức khỏe của người lao động.

Theo đó, các yếu tố như thời giờ làm việc kéo dài, bất ổn việc làm, yêu cầu cao với mức độ tự chủ thấp, bắt nạt và quấy rối tại nơi làm việc có thể tạo ra môi trường làm việc có hại nếu không được giải quyết đúng mức.

ILO xác định môi trường làm việc tâm lý - xã hội gồm các yếu tố của công việc và các tương tác tại nơi làm việc, liên quan đến cách thức công việc được thiết kế, tổ chức và quản lý, cùng các chính sách, thông lệ và quy trình chi phối công việc.

Những yếu tố này, cả riêng lẻ lẫn kết hợp, đều ảnh hưởng đến sức khỏe, phúc lợi của người lao động cũng như hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Ba cấp độ của môi trường làm việc

ILO chia môi trường làm việc thành ba cấp độ liên quan chặt chẽ: bản thân công việc; cách thức công việc được tổ chức, quản lý; và các chính sách, quy trình chi phối công việc như thời giờ làm việc, đánh giá kết quả, giám sát bằng công nghệ số hay phòng chống quấy rối.

Tổ chức này cho rằng rủi ro tâm lý - xã hội có thể được phòng ngừa nếu doanh nghiệp xử lý nguyên nhân gốc rễ và lồng ghép quản lý vào hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Con số hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm được ILO ước tính dựa trên dữ liệu về năm yếu tố rủi ro phổ biến tại nơi làm việc, gồm căng thẳng, mất cân bằng giữa nỗ lực và phần thưởng, bất ổn việc làm, thời giờ làm việc kéo dài, bắt nạt và quấy rối; cùng các nghiên cứu cho thấy chúng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và rối loạn tâm thần, trong đó có tự tử.

ILO cũng cho biết các rủi ro này liên quan đến trầm cảm, lo âu, bệnh chuyển hóa, rối loạn cơ xương khớp và rối loạn giấc ngủ.

Theo ILO, số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới đang làm thay đổi môi trường làm việc tâm lý - xã hội, có thể làm gia tăng rủi ro nhưng cũng tạo cơ hội cải thiện tổ chức công việc.

"Rủi ro tâm lý - xã hội đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong thế giới việc làm hiện đại"- bà Manal Azzi, Trưởng nhóm Chính sách và Hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp của ILO, nói.

Bà cho rằng cải thiện môi trường làm việc tâm lý - xã hội không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng phục hồi kinh tế.

Tạo môi trường làm việc gắn kết

Tạo môi trường làm việc gắn kết

Môi trường làm việc phù hợp không chỉ giúp nâng cao hiệu suất lao động mà còn là nền tảng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, gắn kết

Cải thiện môi trường làm việc

Mỗi ngày đến công ty, anh Minh không còn cảm giác đi làm mà như bước vào một cuộc chiến đầy căng thẳng

Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp chật vật thích nghi với môi trường làm việc

(NLĐO) - Việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn doanh nghiệp cần sự chủ động từ cả nhà trường, doanh nghiệp và người học

