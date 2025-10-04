Tạo môi trường làm việc gắn kết

Những việc làm thiết thực như lắp đặt máy lạnh ở phòng ăn, xây dựng thư viện, thành lập khu sinh hoạt chung... cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp (DN) nhằm tạo không gian làm việc và nghỉ ngơi thoải mái, an toàn cho người lao động (NLĐ).

Tiện lợi, dễ chịu, thoải mái

Khi nhà ăn được cải tạo rộng rãi, thoáng mát, khép kín và máy điều hòa được lắp đặt, nhiều công nhân (CN) Xí nghiệp Lốp Radial (phường Tân Uyên, TP HCM) thuộc Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) rất phấn khởi.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng đối với NLĐ Xí nghiệp Lốp Radial, đây là sự thấu hiểu và trân trọng từ phía DN. "Những hành động ấy dù nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn. Đôi khi, điều khiến NLĐ gắn bó với DN không phải là mức lương cao mà chính là sự quan tâm chân thành đến những điều giản dị nhất" - chị bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Casumina, thời gian qua, lãnh đạo công ty đã chi hơn 4,5 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp nhà ăn, giúp CN có không gian mát mẻ, thoải mái hơn. Riêng tại Xí nghiệp Lốp Radial, trước đây nhà ăn chỉ có quạt máy. Do nhà ăn nằm cạnh xưởng luyện cao su, dù đã có hệ thống lọc bụi nhưng mùi khó chịu vẫn ảnh hưởng đến bữa ăn của NLĐ.

Do đó, Casumina đã cho sơn sửa lại nội thất nhà ăn tại Xí nghiệp Lốp Radial, đồng thời gắn hệ thống máy lạnh, thay bàn ghế mới…, giúp NLĐ có những bữa ăn ngon miệng và có chỗ thư giãn buổi trưa. Ở các xí nghiệp khác, công ty cũng sửa chữa, nâng cấp nhà ăn tương tự.

Nhà ăn thoáng mát, tiện nghi tại Xí nghiệp Lốp Radial.Ảnh: NGUYỄN THẢO

Tại Công ty CP Dược phẩm An Thiên (KCN Hiệp Phước, TP HCM), khi được hỏi vì sao gắn bó lâu dài với DN, hầu hết NLĐ đều cho rằng môi trường làm việc thoải mái là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ông Lê Đình Chi, Giám đốc Hành chính - Nhân sự công ty, cho biết DN này sản xuất trong lĩnh vực đặc thù với nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về không gian làm việc và kỷ luật lao động. Vì thế, từ khi được thành lập, công ty đã rất chú trọng đến nơi làm việc của NLĐ.

Toàn bộ khu vực nhà xưởng của Công ty CP Dược phẩm An Thiên đều có hệ thống làm mát, giúp NLĐ được làm việc trong điều kiện dễ chịu, thoải mái. NLĐ còn được hưởng nhiều phúc lợi khác như: thời gian làm việc chỉ 44 giờ/tuần; đi tham quan du lịch hằng năm; ở khu lưu trú miễn phí; có các sân chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe... Công ty còn thường xuyên bồi dưỡng cho lao động nữ mang thai; lắp đặt cabin sữa để người có con nhỏ có điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ…

Những "khoảng lặng" cần thiết

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (nhà máy chính tại phường Dĩ An, TP HCM) có khoảng 8.000 lao động. Sau khi đông đảo CN góp ý rằng cần có nơi thư giãn, nghỉ ngơi trong giờ giải lao, công ty đã đầu tư 2 tỉ đồng xây dựng khu giải trí.

Khu giải trí được lắp đặt tại khu vực đi lại, sát với vị trí làm việc để thuận tiện cho NLĐ ra nghỉ ngơi lúc giải lao hoặc chuyển ca. Tại đây, NLĐ có thể mang đồ ăn, thức uống ra sử dụng hoặc ngồi lướt điện thoại, xem phim, tán gẫu hay tranh thủ chợp mắt.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, cho biết công trình này là tâm huyết của ban giám đốc để giúp NLĐ cảm thấy thoải mái khi làm việc. Những không gian như thế giúp NLĐ giảm bớt căng thẳng, tái tạo năng lượng và nâng cao hiệu suất làm việc.

Mới đây, Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp, TP HCM) cũng đã đưa vào sử dụng khu nghỉ ngơi - giải trí phục vụ NLĐ. Theo bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn công ty, từ kiến nghị của Công đoàn, ban giám đốc công ty đồng ý đầu tư 800 triệu đồng và bố trí không gian để xây dựng khu nghỉ ngơi - giải trí cho CN. DN đã sử dụng một phần không gian bên cạnh khu nhà ăn để xây dựng công trình này và chính cán bộ Công đoàn cùng đoàn viên - lao động công ty cùng nhau thực hiện.

Khu nghỉ ngơi - giải trí tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu có cả thư viện, với nhiều cuốn sách về lịch sử, văn hóa... được trưng bày ấn tượng. Thư viện không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là "khoảng lặng" quý giá giúp CN nghỉ ngơi, thư giãn, nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Công đoàn Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu còn đặt mua thêm bàn đá banh, khúc côn cầu, bida. Buổi trưa, NLĐ có 1 giờ nghỉ ngơi để ăn cơm và buổi chiều có 1 giờ nghỉ trước khi tăng ca. Thời gian trống này, họ có thể đến khu nghỉ ngơi - giải trí uống nước, đọc sách, tham gia các trò chơi hoặc tranh thủ chợp mắt.

Trước đó, Công đoàn Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu đã kiến nghị ban giám đốc đầu tư 645 triệu đồng cải tạo, nâng cấp nhà ăn. Thế là nhà ăn mới, thoáng mát được xây dựng, có thể đáp ứng chỗ ngồi dùng bữa cho cùng lúc 400 người.

Thiết thực, gần gũi Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho rằng sự quan tâm của DN đối với CN - lao động không chỉ thể hiện qua mức lương hay các chính sách phúc lợi, mà còn ở những việc làm thiết thực, gần gũi, xuất phát từ sự thấu hiểu đời sống NLĐ. Khi cảm thấy được trân trọng và chăm sóc, NLĐ sẽ gắn bó hơn với DN, tạo nên một môi trường làm việc tích cực, nhân văn và bền vững.



