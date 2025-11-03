CSGT TP HCM đo nồng độ cồn: Có người say gần như không biết gì

Ngày 3-11, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM cho biết đã phát hiện 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2-11.

Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn từ 12 giờ trưa.

Thực hiện theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công an TP HCM về tăng cường xử lý mạnh nồng độ cồn, từ 12 giờ trưa 2-11, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã đồng loạt ra quân.

Từ 12 đến 18 giờ ngày 2-11, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý 12 trường hợp. Từ 18 đến 23 giờ 30 ngày 2-11 là 30 trường hợp. Tổ công tác tập trung ở các tuyến đường thuộc khu vực TP Thủ Đức (TP HCM cũ) và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ).

Trong số này, rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Cụ thể, tài xế Lương Minh P. có nồng độ cồn 0,698 mg/lít khí thở; tài xế Nguyễn D. có nồng độ cồn 0,722 mg/lít khí thở;...

Làm việc với CSGT, nhiều người đã say xỉn, song cố phân trần. Ông Hà Văn H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết chiều tối 2-11, sau khi xong ngày việc phụ hồ ở Lái Thiêu, gia chủ có làm chút ít nên ở lại đã uống 2 lon bia. "Chủ nhà có đám giỗ, họ mời quá nên có uống chút ít" - ông H. giải thích lý do vi phạm.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở.

Trường hợp khác, CSGT đã phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi có nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở. Khi CSGT hỏi, người này gần như say không biết gì, nhưng cố giải thích nhà ở cạnh bên nên chạy xe về.