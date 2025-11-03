HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CSGT TP HCM đo nồng độ cồn: Có người say gần như không biết gì

Anh Vũ

(NLĐO) - Trong ngày 2-11, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 3-11, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM cho biết đã phát hiện 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2-11.

img

Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn từ 12 giờ trưa.

Thực hiện theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công an TP HCM về tăng cường xử lý mạnh nồng độ cồn, từ 12 giờ trưa 2-11, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã đồng loạt ra quân.

Từ 12 đến 18 giờ ngày 2-11, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý 12 trường hợp. Từ 18 đến 23 giờ 30 ngày 2-11 là 30 trường hợp. Tổ công tác tập trung ở các tuyến đường thuộc khu vực TP Thủ Đức (TP HCM cũ) và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ).

Trong số này, rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Cụ thể, tài xế Lương Minh P. có nồng độ cồn 0,698 mg/lít khí thở; tài xế Nguyễn D. có nồng độ cồn 0,722 mg/lít khí thở;...

Làm việc với CSGT, nhiều người đã say xỉn, song cố phân trần. Ông Hà Văn H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết chiều tối 2-11, sau khi xong ngày việc phụ hồ ở Lái Thiêu, gia chủ có làm chút ít nên ở lại đã uống 2 lon bia. "Chủ nhà có đám giỗ, họ mời quá nên có uống chút ít" - ông H. giải thích lý do vi phạm.

img

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở.

Trường hợp khác, CSGT đã phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi có nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở. Khi CSGT hỏi, người này gần như say không biết gì, nhưng cố giải thích nhà ở cạnh bên nên chạy xe về.

Tin liên quan

Những vấn đề pháp lý vụ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng

Những vấn đề pháp lý vụ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ, một bé gái 13 tuổi đã tử vong.

Nam thanh niên tông xe máy vào đại úy công an trong tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn

(NLĐO) - Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an, Hiểu tăng ga tông thẳng xe máy vào đại úy Vũ Trường Giang, cán bộ tổ công tác, rồi bỏ chạy.

Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương đại úy công an

(NLĐO) - Một thanh niên ở Gia Lai có nồng độ cồn “kịch khung” đã lao xe “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương một cán bộ công an làm nhiệm vụ

