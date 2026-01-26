HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bất ngờ với chủ nhân cú hat-trick cảm xúc nhất năm 2026

Đăng Minh

(NLĐO) – Cú hat-trick bàn thắng ấn tượng nhất năm 2026 cho tới thời điểm hiện tại thuộc về một ngôi sao đã bị … lãng quên.

Hat-trick của Shaqiri vào lưới FC Zurich Clip: Blue Sport

Có lẽ, không còn nhiều người biết đến cái tên Xherdan Shaqiri kể từ khi anh rời Liverpool năm 2021 và tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ sau EURO 2024.

Lúc giai đoạn đỉnh cao trong màu áo Stoke City, nhạc trưởng người Thụy Sĩ được biết đến là mẫu cầu thủ "sở hữu cơ bắp của một lực sĩ Olympic nhưng đôi chân lại mềm mại như vũ công ballet".

Với khả năng "mê hoặc" trái bóng theo cách đặc biệt, tiền vệ Shaqiri đã ghi rất nhiều bàn thắng phi thường trong sự nghiệp.

Các siêu phẩm của anh đến từ những cú sút xa sấm sét, những pha lốp bóng tinh tế đến mức phải định nghĩa lại khái niệm "nhẹ nhàng", những bàn thắng sau các pha rê bóng khiến hậu vệ đối phương rối loạn…

Giới mộ điệu có thể nghĩ đến những kiểu bàn thắng nào thì có lẽ Shaqiri đều đã "bỏ túi" cá nhân. Anh không phải là mẫu "sát thủ" ghi nhiều bàn mà là cầu thủ chuyên tạo ra những bàn thắng lớn.

Tiền vệ 34 tuổi hiện đeo băng đội trưởng, sắm vai thủ lĩnh và là biểu tượng sống của Basel, đội bóng quê hương. Mùa trước, tiền vệ Shaqiri ghi 18 bàn và kiến tạo 20 giúp Basel đăng quang trong sự ngỡ ngàng, được ví như "cổ tích".

Đây là lần đầu tiên Basel vô địch giải VĐQG Thụy Sĩ kể từ năm 2017 và ở mùa giải hiện tại đội đang kém đỉnh bảng Thun tới 10 điểm.

Khi mục tiêu bị điều chỉnh xuống cuộc đua giành suất play-off Conference League, sự tập trung của Basel được dồn cả vào trận derby căng thẳng với FC Zurich hôm 26-1 (giờ Hà Nội).

Cuộc so tài giữa họ đã tạo ra bầu không khí sôi sục trên sân Letzigrund với các ăn miếng trả miếng không khoan nhượng và liên tục chứng kiến các bàn thắng. 

Bản thân nhạc trưởng Shaqiri đã ghi 2 bàn và 1 kiến tạo để đưa trận đấu vào phút bù giờ với tỉ số hoà 3-3 đầy kịch tính.

Để phân định thắng bại, trận đấu cần đến một khoảnh khắc đặc biệt hoặc một điều gì đó điên rồ. Đúng lúc ấy, người hùng mang thân hình "khối hộp" của Basel đã xuất, anh ghi bàn thắng hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tinh hoa.

Từ thắng thế trong pha tranh chấp đòi hỏi sức mạnh, né cú xoạc quyết liệt của cầu thủ khác bên phía FC Zurich, tiền vệ Shaqiri tiếp tục đi bóng mở ra khoảng trống dứt điểm trong ánh mắt sững sờ của 2 đối thủ đối phương đứng gần đó.

Cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa, hoàn tất cú hat-trick không tưởng của Xherdan Shaqiri, đã khép lại chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho Basel.

Pha lập công đầu tiên mà Xherdan Shaqiri có được trong trận đấu đến từ khoảnh khắc thiên tài quen thuộc. Anh nhận bóng ở sát vòng cấm, chỉnh một nhịp rồi tung cú sút sấm sét bằng chân trái, bóng lao đi căng như kẻ chỉ, găm thẳng vào góc cao khiến thủ môn Zurich chỉ biết đứng chôn chân.

Bàn thắng thứ hai thể hiện sự tinh tế trái ngược hoàn toàn. Sau pha phối hợp nhanh bên cánh phải, Shaqiri băng vào khoảng trống và nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu thủ môn đang lao ra, một pha dứt điểm mềm mại đến mức làm lu mờ toàn bộ hàng thủ đối phương.

Tin liên quan

Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM

Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM

(NLĐO) - Ở vòng 4 Giải futsal nữ VĐQG 2025, CLB nữ TP HCM đã xuất sắc thắng Hà Nội với tỉ số 5-2 với 3 bàn có dấu giày của Trần Thị Thùy Trang.

Siêu dự bị Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich áp đảo ở Bundesliga

(NLĐO) – Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, Harry Kane lập hat-trick giúp Bayern Munich đại thắng Stuttgart 5-0 ngay tại sân MHP Arena, củng cố vững chắc ngôi đầu.

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn

(NLĐO) - Barcelona nối dài chuỗi trận bất bại trước Real Betis lên con số 10 bằng chiến thắng kịch tính 5-3 ngay trên sân Benito Villamarín ở vòng 15 La Liga.

Liverpool Thuỵ Sĩ siêu phẩm Basel hat-trick Xherdan Shaqiri
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo