Bất ngờ với chủ nhân cú hat-trick cảm xúc nhất năm 2026

Hat-trick của Shaqiri vào lưới FC Zurich Clip: Blue Sport

Có lẽ, không còn nhiều người biết đến cái tên Xherdan Shaqiri kể từ khi anh rời Liverpool năm 2021 và tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ sau EURO 2024.

Lúc giai đoạn đỉnh cao trong màu áo Stoke City, nhạc trưởng người Thụy Sĩ được biết đến là mẫu cầu thủ "sở hữu cơ bắp của một lực sĩ Olympic nhưng đôi chân lại mềm mại như vũ công ballet".

Với khả năng "mê hoặc" trái bóng theo cách đặc biệt, tiền vệ Shaqiri đã ghi rất nhiều bàn thắng phi thường trong sự nghiệp.

Các siêu phẩm của anh đến từ những cú sút xa sấm sét, những pha lốp bóng tinh tế đến mức phải định nghĩa lại khái niệm "nhẹ nhàng", những bàn thắng sau các pha rê bóng khiến hậu vệ đối phương rối loạn…

Giới mộ điệu có thể nghĩ đến những kiểu bàn thắng nào thì có lẽ Shaqiri đều đã "bỏ túi" cá nhân. Anh không phải là mẫu "sát thủ" ghi nhiều bàn mà là cầu thủ chuyên tạo ra những bàn thắng lớn.

Tiền vệ 34 tuổi hiện đeo băng đội trưởng, sắm vai thủ lĩnh và là biểu tượng sống của Basel, đội bóng quê hương. Mùa trước, tiền vệ Shaqiri ghi 18 bàn và kiến tạo 20 giúp Basel đăng quang trong sự ngỡ ngàng, được ví như "cổ tích".

Đây là lần đầu tiên Basel vô địch giải VĐQG Thụy Sĩ kể từ năm 2017 và ở mùa giải hiện tại đội đang kém đỉnh bảng Thun tới 10 điểm.

Khi mục tiêu bị điều chỉnh xuống cuộc đua giành suất play-off Conference League, sự tập trung của Basel được dồn cả vào trận derby căng thẳng với FC Zurich hôm 26-1 (giờ Hà Nội).

Cuộc so tài giữa họ đã tạo ra bầu không khí sôi sục trên sân Letzigrund với các ăn miếng trả miếng không khoan nhượng và liên tục chứng kiến các bàn thắng.

Bản thân nhạc trưởng Shaqiri đã ghi 2 bàn và 1 kiến tạo để đưa trận đấu vào phút bù giờ với tỉ số hoà 3-3 đầy kịch tính.

Để phân định thắng bại, trận đấu cần đến một khoảnh khắc đặc biệt hoặc một điều gì đó điên rồ. Đúng lúc ấy, người hùng mang thân hình "khối hộp" của Basel đã xuất, anh ghi bàn thắng hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tinh hoa.

Từ thắng thế trong pha tranh chấp đòi hỏi sức mạnh, né cú xoạc quyết liệt của cầu thủ khác bên phía FC Zurich, tiền vệ Shaqiri tiếp tục đi bóng mở ra khoảng trống dứt điểm trong ánh mắt sững sờ của 2 đối thủ đối phương đứng gần đó.

Cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa, hoàn tất cú hat-trick không tưởng của Xherdan Shaqiri, đã khép lại chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho Basel.