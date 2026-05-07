Pháp luật

Bắt người đàn ông tấn công đôi nam nữ bên trong hẻm ở TPHCM

Đông Hoa

(NLĐO) - Nghi can cầm dao và chai thuỷ tinh chứa xăng đi vào hẻm, sau đó dùng dao tấn công người đàn ông, đồng thời châm lửa ném về phía người phụ nữ.

Ngày 7-5, Công an phường Gia Định, TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Hải Trung, 36 tuổi, sống lang thang, để xử lý về hành vi làm bị thương 2 người.

Bắt giữ Nghi can tấn công đôi nam nữ tại TPHCM

Con hẻm xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, tối 4-5, người dân sống ở hẻm đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định nghe tiếng la hét. Lúc này Trung chạy ra, tìm cách rời đi.

Người dân chạy vào kiểm tra thì phát hiện người đàn ông 57 tuổi và người phụ nữ 45 tuổi đã bị thương. Trong đó, nạn nhân nam chảy máu liên tục, người phụ nữ bị bỏng ở chân. Họ nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Công an phường Gia Định phối hợp Công an TPHCM nhanh chóng trích xuất camera truy xét nghi can. Theo hình ảnh ghi lại, trước đó, Trung. cầm dao và chai thủy tinh chứa xăng đi vào hẻm. Trung sau đó dùng dao tấn công người đàn ông, đồng thời châm lửa ném về phía người phụ nữ rồi rời đi.

Một giờ sau, Trung bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

(NLĐO) - Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn cùng 3 nhân viên thân cận

Không quen biết, nghi phạm vẫn xông vào trụ sở công an chém đại úy

(NLĐO) - Nghi phạm khai không quen biết đại uý công an ở Quảng Trị, trước khi gây án đã uống nhiều rượu dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Triệt phá cơ sở quy mô lớn làm giả hơn 10.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả núp bóng doanh nghiệp hợp pháp với thủ đoạn tinh vi.

