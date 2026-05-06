HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn cùng 3 nhân viên thân cận

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Minh Thư (Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn, trụ sở tại phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 3 nhân viên về tội" Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

- Ảnh 1.

Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn và các nhân viên

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an Phường Phú Định, phường Chợ Lớn khám xét khẩn cấp kho hàng, trụ sở Công ty Thư Trần Hớn. Lược lượng công an thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

CLIP tang vật vụ án

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra xác định: Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hoá chất, tuy nhiên do hám lợi.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 4 người

Từ tháng 09-2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất Giấm ACETIC giả sử dụng trong thực phẩm.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua Acid Acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm ACETIC sử dụng trong thực phẩm, chiết rót vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm Acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 9-2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính rất lớn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Acid acetic sử dụng trong công nghiệp là loại không phải lên men tự nhiên; được ứng dụng, sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, trong ngành gỗ (chống mốc, giúp sản phẩm có độ bền cao hơn)...

Nếu sử dụng hoá chất này trong thực phẩm sẽ gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng/dạ dày, tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng (như Chì, Arsen). Chất này có thể gây trào ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và thậm chí tử vong nếu nồng độ cao.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

(NLĐO) - Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ và phát hiện nhiều hành vi trái pháp luật

Công an TPHCM tìm 2 nạn nhân của người đàn ông 46 tuổi

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm 2 nạn nhân của đối tượng Nguyễn Mạnh Cường

Mang cuốc đi hỗn chiến, 11 người bị Công an TPHCM khởi tố

(NLĐO) - Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo cuốc, dao, xẻng đi hỗn chiến và 11 người đã bị Công an TPHCM khởi tố

Công an TPHCM Phòng Cảnh sát Kinh tế giấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo