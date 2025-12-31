Bắt nhân viên chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của công ty

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (38 tuổi, phường Phước Bình) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh

Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng Kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Huy Trí (gọi tắt Công ty Huy Trí) có địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình.

Hồi tháng 4-2025, công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh số lượng 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,8 tỉ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên nhưng người phụ nữ này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Bên cạnh đó, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên thì Kim Anh không nhập hàng như thỏa thuận, ngược lại đã chiếm đoạt hết số tiền trên.