Pháp luật

Bắt nhân viên chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của công ty

Uyên Châu

(NLĐO)-Lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, Kim Anh đã chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của công ty để tiêu xài

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (38 tuổi, phường Phước Bình) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Nhân viên công ty Huy Trí chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng gây chấn động Đồng Nai - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh

Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng Kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Huy Trí (gọi tắt Công ty Huy Trí) có địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình.

Hồi tháng 4-2025, công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh số lượng 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,8 tỉ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên nhưng người phụ nữ này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Bên cạnh đó, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên thì Kim Anh không nhập hàng như thỏa thuận, ngược lại đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

"Đưa hối lộ" để chạy án, trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên phạt 3 năm tù

"Đưa hối lộ" để chạy án, trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên phạt 3 năm tù

(NLĐO)- Đưa hối lộ nhờ chạy án, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

(NĐLO)- Một cán bộ xã đã lợi dụng vị trí công tác hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt.

Người phụ nữ sơ hở, kẻ "đạo chích" lấy đi hơn 1 tỉ đồng và nhiều vàng

(NLĐO) - Để hơn 1 tỉ đồng trong cốp xe máy, người phụ nữ bị kẻ gian móc trộm

