Người phụ nữ sơ hở, kẻ "đạo chích" lấy đi hơn 1 tỉ đồng và nhiều vàng

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, phường Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Được cùng tài sản trộm cắp

Vào sáng 22-12, chị Phạm Thị Thu Tr. (SN 1984, phường Tân Triều) có để trong cốp xe máy số tiền hơn 1 tỉ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác.

Thời điểm này, chị gửi xe tại nhà giữ xe khu B tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh.

Đến chiều cùng ngày, khi chị Tr. lấy xe ra về thì phát hiện các tài sản trong cốp xe nói trên đã bị mất nên đến Công an phường Tam Hiệp trình báo.

Vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ làm rõ đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, đối tượng Đỗ Tấn Được là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.

Sau 1 tuần truy bắt, đến chiều tối 28-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Biên Hòa bắt giữ đối tượng Được, thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Được khai nhận thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi trộm cắp tài sản của chị Tr., Được điều khiển xe đi đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gửi xe rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đi đến khu vực ngã ba Bình Đa (phường Tam Hiệp) vào tiệm mua bán xe cũ mua 1 xe mô tô khác để di chuyển.

Sau đó, Được điều khiển xe về nhà và đem các tài sản cất giấu và cùng bạn gái tiêu xài.

Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma” hòng qua mắt lực lượng chức năng.