Người phụ nữ sơ hở, kẻ "đạo chích" lấy đi hơn 1 tỉ đồng và nhiều vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người phụ nữ sơ hở, kẻ "đạo chích" lấy đi hơn 1 tỉ đồng và nhiều vàng

Uyên Châu

(NLĐO) - Để hơn 1 tỉ đồng trong cốp xe máy, người phụ nữ bị kẻ gian móc trộm

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, phường Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng trong cốp xe máy vì trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Được cùng tài sản trộm cắp

Vào sáng 22-12, chị Phạm Thị Thu Tr. (SN 1984, phường Tân Triều) có để trong cốp xe máy số tiền hơn 1 tỉ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác.

Thời điểm này, chị gửi xe tại nhà giữ xe khu B tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh.

Đến chiều cùng ngày, khi chị Tr. lấy xe ra về thì phát hiện các tài sản trong cốp xe nói trên đã bị mất nên đến Công an phường Tam Hiệp trình báo.

Vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ làm rõ đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, đối tượng Đỗ Tấn Được là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.

Sau 1 tuần truy bắt, đến chiều tối 28-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Biên Hòa bắt giữ đối tượng Được, thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Được khai nhận thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi trộm cắp tài sản của chị Tr., Được điều khiển xe đi đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gửi xe rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đi đến khu vực ngã ba Bình Đa (phường Tam Hiệp) vào tiệm mua bán xe cũ mua 1 xe mô tô khác để di chuyển.

Sau đó, Được điều khiển xe về nhà và đem các tài sản cất giấu và cùng bạn gái tiêu xài.

Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma” hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Tin liên quan

Bắt giữ đôi tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ đôi tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

(NLĐO) – Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, đôi tình nhân lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành, sang Campuchia nhưng vẫn bị sa lưới.

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp

(NLĐO)- Vừa ra tù 2 tháng, Trịnh Bá Thảo ở Thanh Hóa không chịu tu chí làm ăn, lại "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân

Công nhân nhà máy sản xuất xe ô tô trộm cắp 11 chiếc điện thoại của đồng nghiệp

(NLĐO)- Lợi dụng sơ hở, Thành đã trộm cắp 11 chiếc điện thoại di động của 11 đồng nghiệp

phòng cảnh sát hình sự trộm cắp tài sản bệnh viện công an tỉnh đồng nai tiền tỉ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo